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Hat darab briliáns csiszolású gyémánt szürke, tükröződő felületen.
Nyitókép: Unsplash

673 gyémántos nyakláncot vittek el egy a látogatók közé vegyült tolvajok – fotó

Infostart / MTI

Elloptak egy több mint négymillió euró értékű gyémánt nyakéket egy bécsi múzeumból.

A nyaklánc a párizsi Van Cleef & Arpels luxusékszermárka értékes darabja. A rendőrség közzétette az ékszer képét, amelyet a bécsi Iparművészeti Múzeumból (MAK) loptak el.

A múzeum honlapján elérhető információk arra utalnak, hogy egy királyi nyaklánc tűnt el, amelyet 673 gyémánttal díszítettek. Az összesen 200 karátos ékszer értéke 4,3 millió euró.

A múzeum közlése szerint a nyaklánc egy kiállításon szerepelt, és a tettesek, akik a látogatók között vegyültek el, a nyitvatartási idő alatt lopták el csütörtök délután. A bécsi rendőrség közlése szerint betörték az egyik tároló üvegét. Személyi sérülés nem történt. A két férfiről készült képeket is kiadták.

Forrás: bécsi rendőrség
Forrás: bécsi rendőrség

További felvilágosítással nem szolgáltak a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva.

A múzeumban június elején nyílt meg az a kiállítás, amelyen a Van Cleef & Arpels kollekció több mint 300 darabját lehet megtekinteni.

(A nyitókép illusztráció.)

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