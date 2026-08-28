673 gyémántos nyakláncot vittek el egy a látogatók közé vegyült tolvajok – fotó

A nyaklánc a párizsi Van Cleef & Arpels luxusékszermárka értékes darabja. A rendőrség közzétette az ékszer képét, amelyet a bécsi Iparművészeti Múzeumból (MAK) loptak el.

A múzeum honlapján elérhető információk arra utalnak, hogy egy királyi nyaklánc tűnt el, amelyet 673 gyémánttal díszítettek. Az összesen 200 karátos ékszer értéke 4,3 millió euró.

A múzeum közlése szerint a nyaklánc egy kiállításon szerepelt, és a tettesek, akik a látogatók között vegyültek el, a nyitvatartási idő alatt lopták el csütörtök délután. A bécsi rendőrség közlése szerint betörték az egyik tároló üvegét. Személyi sérülés nem történt. A két férfiről készült képeket is kiadták.

Forrás: bécsi rendőrség

További felvilágosítással nem szolgáltak a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva.

A múzeumban június elején nyílt meg az a kiállítás, amelyen a Van Cleef & Arpels kollekció több mint 300 darabját lehet megtekinteni.

(A nyitókép illusztráció.)