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Nyitókép: Unsplash.com

Négy börtönből, több országból lógott meg a szökések mestere, ismét elkapták

Infostart / MTI

Tarragonában elfogták Toma Taulant albán bűnözőt, akit a sajtó a szökések mestere becenévvel illetett, miután eddig négy különböző börtönből sikerült meglógnia – közölték a spanyol hatóságok szerdán.

Az európai elfogatóparancs alapján körözött férfi nyomára az Europoltól érkezett információk alapján bukkant a spanyol rendőrség. Taulant bűntársaival együtt ellenállt a letartóztatásnak. Egyikük két rendőrt megsebesített az akció során, majd elmenekült.

Az albán bűnöző hamis személyazonosító okmányokkal próbálta félrevezetni a hatóságokat. Kiderült, hogy ezen az álnéven is keresték fegyver és robbanószer birtoklása miatt.

A nyomozók szerint január óta tartózkodhatott Spanyolországban. A férfit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, amíg kiadatási eljárása tart.

Az európai körözést Olaszország kezdeményezte Taulant ellen, aki először 2009-ben szökött meg a terni, majd 2013-ban a parmai börtönből. Ugyanebben az évben Belgiumban fogták el, de az ottani büntetésvégrehajtási intézetből is sikerült meglépnie.

A belga hatóságok 2015-ben tartóztatták le ismét, és 2019-ben adták ki Olaszországnak. Hat évvel később a milánói szigorított börtönből is megszökött, úgy, hogy átfűrészelte az ablakrácsokat, és összekötözött ágyneműkön ereszkedett le a magasból.

Számos bűncselekmény, köztük rablás miatt töltötte büntetését, amely 2048 októberében járt volna le.

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