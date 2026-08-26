Négy börtönből, több országból lógott meg a szökések mestere, ismét elkapták

Az európai elfogatóparancs alapján körözött férfi nyomára az Europoltól érkezett információk alapján bukkant a spanyol rendőrség. Taulant bűntársaival együtt ellenállt a letartóztatásnak. Egyikük két rendőrt megsebesített az akció során, majd elmenekült.

Az albán bűnöző hamis személyazonosító okmányokkal próbálta félrevezetni a hatóságokat. Kiderült, hogy ezen az álnéven is keresték fegyver és robbanószer birtoklása miatt.

A nyomozók szerint január óta tartózkodhatott Spanyolországban. A férfit a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, amíg kiadatási eljárása tart.

Az európai körözést Olaszország kezdeményezte Taulant ellen, aki először 2009-ben szökött meg a terni, majd 2013-ban a parmai börtönből. Ugyanebben az évben Belgiumban fogták el, de az ottani büntetésvégrehajtási intézetből is sikerült meglépnie.

A belga hatóságok 2015-ben tartóztatták le ismét, és 2019-ben adták ki Olaszországnak. Hat évvel később a milánói szigorított börtönből is megszökött, úgy, hogy átfűrészelte az ablakrácsokat, és összekötözött ágyneműkön ereszkedett le a magasból.

Számos bűncselekmény, köztük rablás miatt töltötte büntetését, amely 2048 októberében járt volna le.