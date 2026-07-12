Véres lövöldözés Torontóban

Két férfi meghalt, további négy embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba - mondta Frank Barredo, a városi rendőrség helyettes vezetője. A nyomozók által összegyűjtött első információk szerint tűzharc tört ki két személy között, a helyszínen két lőfegyvert találtak - tette hozzá, jelezve, hogy feltehetően személyes leszámolás történt.

Mark Carney kanadai miniszterelnök az X közösségi fiókján kijelentette, hogy "megdöbbentette a torontói Salsa on St. Clair Fesztiválon történt lövöldözés, amely két ember halálát okozta".

2 people have been killed and 4 others have been injured after a mass shooting at Salsa in Toronto Festival on St. Clair Ave W in #Toronto. @TorontoPolice pic.twitter.com/tphn5KxZV4 — JCE (@JCEPhoto) July 12, 2026

A helyszínen a torontói polgármester, Olivia Chow azt mondta, mélyen megrázta és felháborította "a felelőtlen erőszakos cselekmény, amely egy családok, gyermekek és idősek által látogatott fesztiválon történt".

Kanadában - ellentétben szomszédjával, az Egyesült Államokkal - ritkán fordulnak elő lőfegyveres erőszakos cselekmények.