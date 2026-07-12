Kuba szenved

Több mint 24 órával azután, hogy pénteken a hálózat teljes leállásához vezető áramkimaradás bekövetkezett, szombaton kora este a fővárosban, az 1,7 millió lakosú Havannában a háztartások alig 12 százalékában tért vissza az áramszolgáltatás - közölte az állami áramszolgáltató (UNE) az X közösségi oldalon. Ez az arány délben 7 százalékos volt.

Félix Estrada, az UNE vezetője a kubai televízióban kijelentette, hogy a szombatra virradóra bekövetkezett "részleges rendszerleállás" miatt a szakembereknek újra kellett kezdeniük a helyreállítási munkálatokat. "A helyreállítás fokozatosan történik, amennyiben a körülmények ezt lehetővé teszik" - pontosított a vállalat.

Ez a negyedik általános áramkimaradás kevesebb mint hat hónap alatt, és a kilencedik 2024 vége óta a 9,6 millió lakosú szigeten, amelyet trópusi nyári hőség sújt.

A hálózati kimaradás péntek délután következett be a sziget középső részén történt meghibásodás miatt, két nappal azután, hogy az áramszolgáltatónak hétfőn sikerült helyreállítania a hálózatot egy korábbi általános áramkimaradás után.

Ez az újabb áramkimaradás, amely csupán néhány nappal az előző után következett be, tovább súlyosbítja a helyreállítási folyamatot - ismerte el szombaton az X-en Miguel Diaz-Canel államfő, aki a helyzetet "rendkívül bonyolultnak" minősítette a Washington által januárban bevezetett olajembargó miatt.

? ?? ? Auf Kuba gehen die Lichter aus - Zweiter inselweiter Blackout innerhalb von vier Tagen



➡️ Zum zweiten Mal innerhalb von nur vier Tagen ist es auf Kuba zu einem erneuten inselweiten Blackout gekommen. Wie das Energieministerium mitteilte, wurden die Notfallprotokolle zur… pic.twitter.com/bDIgnp0HTM — AUFGEWACHT - DIE DEUTSCHE STIMME (@AufgewachtS) July 11, 2026

A villamosenergia-társaság szerint az üzemanyaghiány nemcsak a villamosenergia-hálózatot teszi sebezhetőbbé a kimaradásokkal szemben, hanem lassítja a helyreállítási munkálatokat is, mivel megakadályozza az importált dízelüzemű tartalékgenerátorok használatát.

Január óta Washington csupán egyszer, márciusban engedélyezte egy 100 ezer tonna nyersolajat szállító orosz tartályhajó beérkezését. Ezek a készletek azóta kimerültek.

A kubai villamosenergia-hálózat az elavult infrastruktúra és az amerikai szankciók által súlyosbított üzemanyaghiány miatt rendszeresen szenved általános vagy részleges áramkimaradásoktól. Ez a helyzet folyamatos áramkorlátozásokat okoz, amelyek Havannában akár több mint 30 órán át, vidéken pedig több napig is eltartanak, jóllehet két évvel ezelőtt kiterjedt napelempark-építési programot indítottak a súlyos gazdasági válság által sújtott szigeten