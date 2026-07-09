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Marco Rubio amerikai külügyminisztert Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása ügyében hallgatják meg a szenátus külügyi bizottsága elõtt a washingtoni Capitoliumban 2026. január 28-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Szíria fél évszázad után új státusba kerül

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmust támogató államok listájáról – jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását.

A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmust támogató állam (State Sponsor of Terrorism), ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta.

Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és terrorizmusellenes intézkedések elismeréseként.

„A szankciók feloldása megnyitja Szíriát a kereskedelem és a befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre” – olvasható a washingtoni közleményben.

Donald Trump az Ankarában tartott NATO-csúcstalálkozót követően szerdán tárgyalt Ahmed es-Saraa szíriai államfővel is. Szíria elnöke előzőleg formálisan arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust.

Szíria 1979 óta szerepelt a terrorizmust támogató országok amerikai szankciós listáján.

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