Kitört a német–amerikai béke: Tomahawk rakétákat telepíthet Németország

Ezzel a lépéssel kulcsfontosságú stratégiai rést zárunk be országunk védelmében, miközben egyidejűleg dolgozunk a saját európai rendszereink fejlesztésén és európai telepítésén – mondta Friedrich Merz.

A német kancellár elmondta: a megállapodást az ankarai NATO-csúcstalálkozó alatt ütötték nyélbe. Merz hozzátette azt is, hogy a csúcstalálkozó minden várakozását felülmúlta.

A Németországba telepítendő Tomahawk robotrepülőgépek sorsa korábban egy időre bizonytalanná vált, miután Donald Trump elnök májusban elrendelte ötezer amerikai katona kivonását Németországból, valamint törölte a Tomahawk rakéták tervezett németországi telepítését.