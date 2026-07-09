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BGM-109 Tomahawk amerikai cirkáló rakéta
Nyitókép: Wikipédia

Kitört a német–amerikai béke: Tomahawk rakétákat telepíthet Németország

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Németország megállapodott az Egyesült Államokkal az amerikai gyártmányú Tomahawk manőverező robotrepülőgépek beszerzéséről és a fegyverek telepítéséről német területen – jelentette be Friedrich Merz német kancellár csütörtökön a berlini parlamentben.

Ezzel a lépéssel kulcsfontosságú stratégiai rést zárunk be országunk védelmében, miközben egyidejűleg dolgozunk a saját európai rendszereink fejlesztésén és európai telepítésén – mondta Friedrich Merz.

A német kancellár elmondta: a megállapodást az ankarai NATO-csúcstalálkozó alatt ütötték nyélbe. Merz hozzátette azt is, hogy a csúcstalálkozó minden várakozását felülmúlta.

A Németországba telepítendő Tomahawk robotrepülőgépek sorsa korábban egy időre bizonytalanná vált, miután Donald Trump elnök májusban elrendelte ötezer amerikai katona kivonását Németországból, valamint törölte a Tomahawk rakéták tervezett németországi telepítését.

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Kezdőlap    Külföld    Kitört a német–amerikai béke: Tomahawk rakétákat telepíthet Németország

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