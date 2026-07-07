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Close up of an evidence marker and blood splatter at a crime scene, hand placing more markers in the background.
Nyitókép: Illusztráció (powerofforever/Getty Images)

Férfinek maszkírozva robbantott egy ukrán milliárdosnál – megtalálták, holtan

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ELŐZMÉNYEK

Ukrán lapértesülés szerint két másik gyanúsítottat őrizetbe vettek.

Holtan találták Kijev közelében azt az ukrán nőt, akit a Vadim Jermolajev üzletember ellen elkövetett múlt heti monacói robbantás gyanúsítottjaként köröztek, a nőt agyonlőtték – jelentette kedden az Ukrajinszka Pravda. A hírportál bűnüldöző szervek forrásaira hivatkozva közölte, hogy a nőt lelőtték; holttestére hétfőn, helyi idő szerint 23 óra körül bukkantak.

Az Ukrajinszka Pravda egy másik rendőrségi forrásra hivatkozva azt írta, hogy az üggyel kapcsolatban már két gyanúsítottat őrizetbe vettek. Egyikük az ukrán katonai hírszerzés tisztje, a másik pedig egy volt rendőrtiszt.

A monacói hatóságok az Interpolon keresztül adtak ki elfogatóparancsot a 39 éves Anasztaszija Berezovszka ellen, akit az ügy főgyanúsítottjaként neveztek meg. A hatóságok emberölési kísérlettel, robbanószerkezet közterületen történő, bűncselekmény céljából való elhelyezésével, valamint bűnszövetséggel vádolják.

Vadim Jermolajev monacói lakása előtt múlt héten hétfő este lépett működésbe egy csomagba rejtett pokolgép, a robbanásban az oligarcha, a felesége, valamint a fiuk is megsebesült. Az 58 éves Jermolajev Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, 2021 óta pedig Monacóban él. Ukrajna 2023 decemberében szankciókkal sújtotta az Oroszország által megszállt Krímben folytatott üzleti tevékenysége miatt.

A gyanú szerint Anasztaszija Berezovszka a robbantás estéjén egy padon ülve várakozott, majd egy bevásárlótáskából elővett robbanószerkezetet helyezett el a célba vett épület bejáratánál. A szerkezetet távirányítóval hozta működésbe, amikor a három áldozat megérkezett a bejárathoz. A térfigyelő kamerák felvételein először közepes termetű férfiként azonosították, majd alaposabb elemzés után arra a következtetésre jutottak a hatóságok, hogy a felvételen egy nő látható.

Monaco helyettes ügyésze a múlt héten közölte, hogy a támadó a merénylet után autóval menekült Franciaországba, majd onnan Olaszországon és Svájcon keresztül jutott el Németországba. Egy monacói igazságügyi forrás szerint a gyanúsítottat Frankfurtban is látták.

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