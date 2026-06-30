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Shallow depth of field image taken of yellow law enforcement line with police car and lights in the background.
Nyitókép: carlballou/Getty Images

Pokolgép robbant Monacóban, sokk a hercegségben – egy ukrán multimilliomos lehetett a célpont

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Monacóban csomagba rejtett pokolgép robbant egy ukrán milliomos házánál hétfő este, három ember megsebesült.

A robbanás este 21 óra körül történt egy lakóépületben a francia határ mentén. Vadim Ermolajev ukrán milliomos és két másik személy megsérült a robbanásban, amely ez az első ilyen eset a hercegségben.

II. Albert monacói herceg „gyűlöletes bűncselekménynek” nevezte az esetet. Közleményében „az egész monacói közösség számára sokként” jellemezte az eseményt, ugyanakkor kijelentette: „A Monacói Hercegség egységes és eltökélt marad az erőszakkal és a bűnözéssel szemben. Közösségünk biztonsága mindig is prioritás volt; ez most minden eddiginél fontosabb lesz, függetlenül a fenyegetésektől”.

A monacói hatóságok két, életveszélyes állapotban lévő sérültről számoltak be – egy 50–60 éves házaspárról –, valamint egy viszonylag kevésbé súlyos állapotban lévő sérültről, egy 13 éves tinédzserről, anélkül, hogy megnevezték volna őket.

Az AFP francia hírügynökségnek nyilatkozó, az ügyhöz közel álló forrás megerősítette a BFMTV francia hírtelevízió értesülését, amely szerint

a férfi Vadim Ermolajev, egy ukrán származású oligarcha.

A Monacóban élő férfi 2023 decembere óta szankciók hatálya alá tartozik az ukrán Nemzeti Biztonsági Tanács (NSDC) határozata alapján. Több médium – az ukrán biztonsági szolgálatokra hivatkozva – arról számolt be, ezek a szankciók annak köszönhetők, hogy a multimilliomos úgy döntött, folytatja alkoholforgalmazási tevékenységét az orosz megszállás alatt álló Krímben.

Az áldozatok személyazonosságát Monacóban hivatalosan még nem erősítették meg. Stéphane Thibault főügyész kedden sajtótájékoztatót tart.

Thibault az AFP-nek nyilatkozva elmondta, hogy a robbanószerkezet egy táskában vagy csomagban volt, amelyet valaki az épület előcsarnokában hagyott, majd elment.

A BFMTV a monacói biztonsági hatóságokra és a Monaco-Matin című regionális újságra hivatkozva arról számolt be, hogy röviddel a robbanás előtt láttak valakit, aki egy hátizsákot helyezett el a helyszínen, majd elmenekült. A gyanúsított továbbra is szökésben van.

A médiában közzétett felvételeken egy sötét sapkát viselő, futó férfi látható a biztonsági kamerák felvételein.

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Kezdőlap    Külföld    Pokolgép robbant Monacóban, sokk a hercegségben – egy ukrán multimilliomos lehetett a célpont

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