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Mentõalakulatok tagjai egy lakónegyedet ért orosz légicsapás helyszínén Kijevben 2026. július 6-án. Az Állami Sürgõsségi Szolgálat tájékoztatása szerint legalább 10 ember életét vesztette, és több mint 43-an megsérültek az ukrán fõváros elleni éjszakai támadásban, amelyben lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Oroszország 351 drónt és 68 különbözõ típusú rakétát indított a támadás során, amelynek elsõdleges célpontja Kijev volt.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Véres orosz csapásról számolt be Vitalij Klicsko

Infostart / MTI

A legfrissebb adatok szerint 11-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek az ukrán főváros ellen éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott tömeges légicsapásban, valamint megrongálódtak lakóházak és infrastrukturális létesítmények. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben Kijev térségében – jelentették az ukrán hatóságok.

A rendelkezésre álló adatok szerint eddig 11 áldozatot követelt az orosz hadsereg éjszakai támadása Kijev ellen, egyikük kórházban halt meg. A sebesültek száma 46, közülük 27-en szorulnak kórházi ápolásra, és három gyerek is van köztük – jelentette Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése alapján az Ukrinform hírügynökség. Az ukrán főváros polgármestere arról is beszámolt, hogy a tíz városi kerületből négyben keletkeztek károk, amelyeknek a felszámolása még tart, ezért az áldozatok száma nem végleges. Kijevben keddre az áldozatok emlékére gyásznapot rendeltek el.

Az ukrán főügyészség közleménye szerint a Darnyickij és a Pogyilszkij kerületet érték a legsúlyosabb csapások, valamint a Holoszijivszkij és az Obolonyszkij kerületben is károk keletkeztek. Az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának beszámolója szerint legkevesebb 15 többszintes épület megrongálódott Kijevben. A Pogyilszkij kerületben egy kilencszintes lakóház felső részét érte találat, ennek következtében az épület ötödik szintjéig megsemmisültek a lakások. A mentőcsapatok kutatnak esetleges túlélők után a romok alatt.

Az Ukrzaljiznicja állami vasúttársaság sajtószolgálatának közleménye szerint biztonsági okokból korlátozzák a vasúti forgalmat Kijev megye egyes vasúti szakaszain, a távolsági vonatok pedig kerülőúton közlekednek.

A légierő parancsnokságának Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg hétfőre virradóra 68 különböző típusú rakétával és 351 drónnal támadott ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelem 37 rakétát és 326 drónt le tudott lőni, azonban 34 helyszínen 29 rakéta, valamint 18 csapásmérő drón célba talált, további 16 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

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