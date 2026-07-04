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Election in Slovakia - voting at the ballot box. The hand of man is putting his vote in the ballot box. 3D rendered illustration.
Nyitókép: andriano_cz/Getty Images

Járjon-e juttatás élete végéig a volt államfőnek? Erről tartanak népszavazást szombaton Szlovákiában

Infostart / MTI

Szlovákia történetének tizedik össznépi cenzusán egy, a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehet majd véleményt mondani.

A referendum megtartását célzó petíciót a parlamenten kívüli, az előző kormány védelmi minisztere, Jaroslav Nad vezette Demokraták (Demokrati) párt kezdeményezte.

A népszavazáson két kérdésre lehet majd választ adni:

  • egyetértenek-e azzal, hogy megszüntessék az ex kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatást,
  • ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszűntetett hivatalát.

A népszavazáson az eredeti kezdeményezés szerint egy harmadik kérdés is szerepelt volna, az, hogy lerövidítsék-e az aktuális választási időszakot, ez azonban Peter Pellegrini államfő döntése alapján ez lekerült a kérdések listájáról, mivel azt alkotmányellenesnek minősítették.

Szlovákia történetében eddig kilenc népszavazást tartottak, legutóbb 2023-ban, akkor az alkotmány módosításáról.

Az eddigi referendumok közül az alacsony részvételi arány miatt csak egy lett érvényes, a 2003-ban az ország európai uniós csatlakozásáról tartott népszavazás, amelyen a szavazásra jogosultak 52 százaléka vett részt.

A többi népszavazáson a részvételi arány 9 és 44 százalék között – többnyire 20 százalék körül – alakult. Az elemzői várakozások többsége a mostani referendum kapcsán sem valószínűsíti, hogy a népszavazásnak kellő mértékű szavazói részvétele lenne.

A szlovákiai szabályozás értelmében egy népszavazás akkor érvényes, ha azon legalább a választásra jogosultak fele plusz egy személy érvényes voksot ad le. A közel 5 és fél millió lakosú Szlovákiában a vonatkozó előírások szerint egy népszavazás kiírásához legalább 350 ezer választásra jogosult személy által támogatott petíció vagy a parlament vonatkozó határozata szükséges. A népszavazás kiírásáról a köztársasági elnök dönt.

A népszavazás szombaton reggel hét órakor veszi kezdetét, voksolni este tíz óráig lehet. A nem hivatalos eredmények várhatóan még az éjszaka folyamán nyilvánosságra kerülnek, a hivatalos végeredmények bejelentése vasárnapra várható.

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A Tisza-kormány megkezdte a NER intézményrendszerének lebontását, ám a módosítások kettős képet mutatnak. Míg egyes területeken valódi intézményi korrekciót hajtanak végre, máshol azonban a változtatás inkább személyi jellegű. Ez talán annak is köszönhető, hogy Magyar Péter erre csak átmeneti közjogi beavatkozásként tekint, és későbbre széles társadalmi részvétellel zajló alkotmányozást ígér. A bebetonozás ugyanakkor nem pusztán abból áll, hogy a Fidesz saját embereit ültette kulcspozíciókba, hanem a hosszú mandátumok, a kétharmados védelem, az egyoldalú jelölési csatornák és a sarkalatos törvények túlterjeszkedése együttesen olyan rendszert hozott létre, amely korlátozta a demokratikus váltógazdálkodást. A Tisza módosításai rövidítik a mandátumokat és paritásos elemeket vezetnek be a közmédiában és a médiahatóságnál, de a végső döntés szinte minden kulcspozíció betöltésénél az Országgyűlés kétharmadánál marad. Ha az ígért alkotmányozói folyamatban nem térnek ki ennek a rendszernek a kezelésére, a kompromisszumok kikényszerítésére, akkor olyan súlyos zavarok keletkezhetnek a függetlennek szánt intézmények működtetésében, mint amely a rendszerváltás utáni első két évtizedet jellemezte.

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