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A Hondius holland óceánjáró (j) érkezését várják a sajtó munkatársai a Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife Granadilla de Abona városának teherkikötõjében 2026. május 10-én pirkadatkor. Május elején három utas  egy holland házaspár és egy német állampolgár  elhunyt az Atlanti-óceánon közlekedõ kirándulóhajón, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint hantavírus-fertõzésben. A WHO további öt fertõzöttrõl jelentett.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Miguel Barreto

Emiatt a veszélyes vírus miatt most már nem kell aggódni

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Sikerült megfékezni a terjedést.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön bejelentette, hogy véget ért az MS Hondius holland tengerjáró hajón kitört hantavírus-járvány, miután a fertőzöttekkel kapcsolatba került utolsó személy is letöltötte a karanténban töltött időt, vírustesztje pedig negatív lett.

Az Argentínából április elején elindult hajó fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodott a járvány kitörésekor. Összesen 13 ember kapta el a kórt, amelybe hárman bele is haltak.

A WHO közlése szerint a járvány egy holland házaspárral kezdődhetett, akik még a hajóra szállás előtt Argentínában fertőződhettek meg a vírussal.

A rágcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. A Hondius fedélzetén áprilisban kitört járványért felelős andoki faj az egyetlen olyan hantavírustörzs, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjedhet.

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