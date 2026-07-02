Emiatt a veszélyes vírus miatt most már nem kell aggódni

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön bejelentette, hogy véget ért az MS Hondius holland tengerjáró hajón kitört hantavírus-járvány, miután a fertőzöttekkel kapcsolatba került utolsó személy is letöltötte a karanténban töltött időt, vírustesztje pedig negatív lett.

Az Argentínából április elején elindult hajó fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodott a járvány kitörésekor. Összesen 13 ember kapta el a kórt, amelybe hárman bele is haltak.

A WHO közlése szerint a járvány egy holland házaspárral kezdődhetett, akik még a hajóra szállás előtt Argentínában fertőződhettek meg a vírussal.

A rágcsálók által terjesztett hantavírus egy ritka kór, amely ellen nincs sem oltóanyag, sem különleges kezelés. A Hondius fedélzetén áprilisban kitört járványért felelős andoki faj az egyetlen olyan hantavírustörzs, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjedhet.