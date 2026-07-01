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Caracas, 2026. június 25.Összedõlt lakóház romjai között kutatnak túlélõk után a mentõalakulatok tagjai Caracasban 2026. június 24-én, miután egy perc különbséggel egy 7,2-es illetve 7,5-ös erejû földrengés rázta meg az ország északnyugati részét, jelentõs károkat okozva. Venezuela ügyvezetõ kormánya rendkívüli állapotot hirdetett, a hatóságok egyelõre nem közöltek hivatalos adatokat a halálos áldozatok és sérültek számáról.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

Csoda Venezuelában: hat nappal a földrengés után élve mentettek ki egy kisgyereket a romok alól

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A kétéves kisgyerekre egy jordániai mentőcsapat bukkant rá. Úgy tűnik, ő az egyetlen, aki ilyen sokáig túlélte a romok alatt.

Kedd hajnalban egy jordániai mentőcsapat kimentett egy kétéves gyereket a romok alól La Guairában, aki hat napig volt betemetve – írja a Reuters híradása nyomán a Telex. A venezuelai hatóságok szerint ő az egyetlen, akit még élve találtak meg a mentési munkálatok hatodik naján.

A kisfiú a venezuelai La Guaira városban található Los Corales Garden 1 lakóépület romjai alatt találták meg. A hivatalos közlés szerint a gyermeket a mentést követően kórházba szállították, ahol orvosi ellátásban részesül.

Az UNICEF adatai szerint a venezuelai dupla földrengés után mintegy 1,8 millió ember, köztük 680 ezer gyerek szorul humanitárius segítségre. A venezuelai hatóságok hétfőn megerősítették, hogy a földrengésekben legalább 1719 ember halt meg, és mintegy ötezren megsérültek. A katasztrófa miatt körülbelül 12 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát, az eltűntek pontos számát pedig a hatóságok egyelőre még nem tudták megerősíteni.

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