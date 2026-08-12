Kijev szerint komoly döntést hozott Vlagyimir Putyin – ilyenre eddig csak egyszer volt példa

Az ukrán ukrán elnök kedd este egy videóban arról beszélt, hogy a katonai hírszerzésük adatai szerint Vlagyimir Putyin orosz államfő mozgósításra készül, rögtön a szeptember 18-a és 20-a között esedékes törvényhozási választásokat követően. Elmondása szerint mindezt orosz belső dokumentumok is megerősítik, a létszámot az önkéntes szerződéses toborzáson felül növelik ezzel a mozgósítással.

„Putyin terve nem különösebben bonyolult. Azt a látszatot akarja kelteni, hogy az oroszok állítólag támogatják a háborút – minden olyan párt, amelynek még engedélyezték az indulását, így vagy úgy, de ellenzi a békét. Majd az úgynevezett választások után az év végéig további több százezer orosz gyors mozgósítását tervezi, jövőre pedig még ennyit” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Oroszországban eddig egyszer volt részleges mozgósítás, 2022 őszén, az ukrán ellentámadás sikereit követően – emlékeztetett a videót idéző Portfolio. Ilyenkor bárkit behívhatnak, aki elvégezte a sorkatonai szolgálatot és tartalékos állományban van, de a gyakorlatban inkább a vidéki és a nemzetiségi területek lakosait mozgósítják, a nagyvárosokban élőket, a középosztályhoz tartozókat kevésbé. Ennek ellenére a 2022-es mozgósítás idején százezrek hagyták el Oroszországot, főleg diplomás és szakképzett fiatal férfiak.