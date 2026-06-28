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2020. január 30-án készült kép Joe Biden demokrata párti elnökjelöltről az Iowa állambeli Newtonban tartott kampányrendezvényen. Biden irodája 2025. május 18-án bejelentette, hogy a 82 éves volt államfő agresszív daganatos betegségben szenved.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Aggastyánok csatája, Biden beszólt Trumpnak

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Joe Biden volt amerikai elnök a Marylandi Demokrata Párt adománygyűjtő rendezvényén tartott beszédében élesen bírálta utódja, Donald Trump intézkedéseit és politikai megítélését.

A volt elnök – csaknem napra pontosan két évvel a 2024-es, számára kedvezőtlen kimenetelű elnökjelölti vitáját követően – hiúnak és korruptnak nevezte Trumpot. Biden beszédében többek között a washingtoni középületek és műemlékek átalakításával kapcsolatos terveket, valamint a volt elnök kormányzati stílusát bírálta, amelyet nárcizmussal és inkompetenciával illetett – írja a 24.hu.

Kiemelt kritikaként fogalmazta meg az amerikai történelem eddig látott legjelentősebb korrupciójának nevezett jelenséget. Külön nehezményezte azokat a felvetéseket, amelyek szerint a január 6-i események résztvevői kártérítésre lennének jogosultak, hangsúlyozva, hogy szerinte az érintetteknek büntetőjogi felelősségre vonással kellene szembenézniük.

A volt elnök megítélése jelenleg összetett,

a friss közvélemény-kutatások szerint az amerikai lakosság 30 százaléka vélekedik róla kedvezően.

A politikai elemzések szerint a novemberi félidős választások közeledtével mindkét fél számára meghatározó kérdés marad a választói támogatottság stabilizálása és növelése.

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