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Vang Ji kínai államtanácsos, a Kínai Kommunista Párt Központi Külügyi Bizottsága Főhivatalának igazgatója felszólal a müncheni biztonságpolitikai konferencia egyik panelbeszélgetésén 2023. február 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Getty Images/Johannes Simon

Kína üdvözli az iráni–amerikai megállapodást

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Vang Ji kínai külügyminiszter iráni kollégájával, Abbász Aragcsival egyeztetett, és előbbi főleg azt hangsúlyozta, hogy megfelelően biztosítani kell a Hormuzi-szoros hajózásának zavartalanságát, figyelembe véve a nemzetközi közösség aggodalmait. Mint mondta, a helyes út csak a párbeszéd és a tárgyalás lehet a felek között.

A kínai állami média beszámolója szerint Vang Ji kínai külügyminiszter iráni kollégájával, Abbász Aragcsival folytatott telefonbeszélgetést, és előbbi továbbra is a vitás kérdések békés rendezését támogatja. Abbász Aragcsi tájékoztatást adott az Irán és az Egyesült Államok között létrejött első szakaszbeli egyetértési memorandumról, és köszönetet mondott Kínának a tárgyalások előmozdításában játszott szerepéért.

Az iráni külügyminiszter hangsúlyozta: a megállapodásban vállalt kötelezettségeket teljes mértékben végre kell hajtani, beleértve az izraeli katonai műveletek leállítását Libanonban. Vang Ji szerint a fejlemények azt bizonyítják, hogy az erő alkalmazása és a hatalmi politika nem jelent megoldást a problémákra, a helyes út a párbeszéd és a tárgyalás.

A kínai külügyminiszter kiemelte, hogy már megjelent a béke reménye,

a következő időszak legfontosabb feladata pedig az, hogy valamennyi fél maradéktalanul teljesítse vállalásait, és elhárítsa a folyamatot akadályozó tényezőket.

Vang Ji hangsúlyozta, hogy a Hormuzi-szoros hajózásának zavartalanságát megfelelően biztosítani kell, figyelembe véve a nemzetközi közösség aggodalmait.

A kínai külügyminiszter megerősítette, hogy Kína kész erősíteni az egyeztetéseket és az együttműködést Iránnal, miközben tovább mélyíti a kétoldalú kapcsolatokat, és hozzájárul a térség békéjének és stabilitásának megőrzéséhez.

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Kezdőlap    Külföld    Kína üdvözli az iráni–amerikai megállapodást

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