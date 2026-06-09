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A 666-os szám üvegből vagy plexiből egy márványos alapon egy digitális illusztráción.
Nyitókép: Unsplash

Újra közlekedik a „pokoli” 666-os buszjárat Lengyelországban

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A buszjárat nagy népszerűségnek örvendett, azonban katolikus szervezetek nyomására végül megszüntették a Gdynia és Hel közötti „pokoli” buszt. Egy másik társasági viszont a rajongói követeléseknek engedve most feltámasztotta, ráadásul meghosszabbított útvonallal.

Meghosszabbítva éleszti újra a korábban népszerű 666-os buszjáratot Lengyelországban a FlixBus. A járat Krakkót és a tengerparti Helt köti majd össze, tizenhárom órás útja során pedig több települést, közöttük a fővárost, Varsót is érinti majd – írja a BBC beszámolója nyomán a 24.hu.

Hel nevével régóta viccelődnek, mivel csak egy l-bebűt kell hozzáadni, hogy az angol „hell”, azaz pokol szót kapjuk. A közeli város, Gdynia helyi busztársasága, a PKS 2006-ban, a turizmus fellendítésének érdekében indította el a Helbe közlekedő 666-os buszjáratot: a szám a bibliai Jelenések könyvének egyes értelmezései szerint a sátán szimbóluma.

A terv bevált: minden évben több ezer ember utazott a környékre csak azért, hogy a „pokoli” buszjárattal utazhasson.

A katolikus többségű Lengyelország konzervatív, vallásos szervezetei azonban szinte a kezdetektől, egyre fokozódó intenzitással tiltakoztak, mondván nem tanácsos az ördöggel viccelődni.

A PKS Gdynia végül 2023 júniusában engedett a nyomásnak és a 666-os járatot átkeresztelte 669-esre.

A FlixBus szóvivője, Aleksander Kalenik nem rejtette véka alá, hogy a meghosszabbított 666-os járat elindításával cége a PKS által hagyott űrt próbálja betölteni és gdyniai busztársaságéhoz hasonló népszerűségre számít. Nem alaptalanul. A PKS korábban közölte: időről időre elárasztják a társaságot a 666-os járatot visszakövetelő levelek és üzenetek.

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