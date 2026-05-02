A szélsőbaloldallal dulakodtak a rendőrök New Yorkban

A rendőrség az őrizetbe vett emberek pontos számáról egyelőre nem adott információt. A megjelent felvételek szerint a tiltakozók dulakodni kezdtek a rendőrökkel, aminek nyomán a Wall Street-i épület acél biztonsági kapui átmenetileg működésbe léptek.
TODAY: MAY DAY Protesters stormed the New York Stock Exchange and attempted to chain themselves to the entrances.— Oliya Scootercaster ? (@ScooterCasterNY) May 2, 2026
Protesters blocked multiple entrances to the stock exchange and NYPD SRG units arrested those who wouldn't move from each entrance.
A photojournalist was arrested… pic.twitter.com/JixUbFxxHS
Május 1-je, azaz a May Day alkalmából az Egyesült Államokban mintegy háromezer helyszínre jelentettek be kisebb-nagyobb megmozdulást. New York mellett jelentősebb tömeg vonult fel a többi között Washingtonban, Los Angelesben, San Franciscóban és Chicagóban.
A megmozdulások összefoglaló címe "Munkások a milliárdosok előtt" volt, és számos nagy szakszervezet támogatásával zajlottak, és aminek szervezői baloldali csoportok voltak az Amerikai Demokratikus Szocialisták szervezetének vezetésével.
Chicagóban Kathryn Stender, a Párt a Szocializmusért és Felszabadításért (Party for Socialism and Libaration) nevű szervezet képviselője úgy fogalmazott, hogy "támadások tömegeit és tömegeit látjuk a dolgozó emberek és elnyomott közösségek ellen a Trump-adminisztráció részéről, mind itthon, mind külföldön".
A Fehér Ház május 1-je alkalmából kiadott közleménye szerint az adminisztráció számos intézkedése a dolgozó amerikaiak támogatásáról szól.
Május 1-je az Egyesült Államokban nem munkaszüneti nap, de sokan szabadságot vesznek ki, illetve nem mennek be munkahelyükre, hogy részt vehessenek megmozdulásokon.
Az Egyesült Államokban az ősz kezdetén tartott Labor Day a dolgozók hivatalos ünnepe, ami szövetségi munkaszüneti nap.
A május 1-jei hagyomány az 1886. május első napján Chicagóban tartott munkásmegmozdulás emlékére alakult ki, amikor a dolgozók jogaiért tartott tüntetés erőszakossá fajult és halálos áldozatokat követelt.