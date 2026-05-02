A szélsőbaloldallal dulakodtak a rendőrök New Yorkban

A rendőrség az őrizetbe vett emberek pontos számáról egyelőre nem adott információt. A megjelent felvételek szerint a tiltakozók dulakodni kezdtek a rendőrökkel, aminek nyomán a Wall Street-i épület acél biztonsági kapui átmenetileg működésbe léptek.

TODAY: MAY DAY Protesters stormed the New York Stock Exchange and attempted to chain themselves to the entrances.



Protesters blocked multiple entrances to the stock exchange and NYPD SRG units arrested those who wouldn't move from each entrance.



A photojournalist was arrested… pic.twitter.com/JixUbFxxHS — Oliya Scootercaster ? (@ScooterCasterNY) May 2, 2026

Május 1-je, azaz a May Day alkalmából az Egyesült Államokban mintegy háromezer helyszínre jelentettek be kisebb-nagyobb megmozdulást. New York mellett jelentősebb tömeg vonult fel a többi között Washingtonban, Los Angelesben, San Franciscóban és Chicagóban.

A megmozdulások összefoglaló címe "Munkások a milliárdosok előtt" volt, és számos nagy szakszervezet támogatásával zajlottak, és aminek szervezői baloldali csoportok voltak az Amerikai Demokratikus Szocialisták szervezetének vezetésével.

Chicagóban Kathryn Stender, a Párt a Szocializmusért és Felszabadításért (Party for Socialism and Libaration) nevű szervezet képviselője úgy fogalmazott, hogy "támadások tömegeit és tömegeit látjuk a dolgozó emberek és elnyomott közösségek ellen a Trump-adminisztráció részéről, mind itthon, mind külföldön".

A Fehér Ház május 1-je alkalmából kiadott közleménye szerint az adminisztráció számos intézkedése a dolgozó amerikaiak támogatásáról szól.

Május 1-je az Egyesült Államokban nem munkaszüneti nap, de sokan szabadságot vesznek ki, illetve nem mennek be munkahelyükre, hogy részt vehessenek megmozdulásokon.

Az Egyesült Államokban az ősz kezdetén tartott Labor Day a dolgozók hivatalos ünnepe, ami szövetségi munkaszüneti nap.

A május 1-jei hagyomány az 1886. május első napján Chicagóban tartott munkásmegmozdulás emlékére alakult ki, amikor a dolgozók jogaiért tartott tüntetés erőszakossá fajult és halálos áldozatokat követelt.