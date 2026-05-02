ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.71
usd:
309.9
bux:
0
2026. május 2. szombat Zsigmond
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A szélsőbaloldallal dulakodtak a rendőrök New Yorkban

Infostart / MTI

New Yorkban több embert letartóztattak, mert a május 1-jei tüntetésen az értéktőzsde épületének bejáratának rácsához akarták láncolni magukat.

A rendőrség az őrizetbe vett emberek pontos számáról egyelőre nem adott információt. A megjelent felvételek szerint a tiltakozók dulakodni kezdtek a rendőrökkel, aminek nyomán a Wall Street-i épület acél biztonsági kapui átmenetileg működésbe léptek.

Május 1-je, azaz a May Day alkalmából az Egyesült Államokban mintegy háromezer helyszínre jelentettek be kisebb-nagyobb megmozdulást. New York mellett jelentősebb tömeg vonult fel a többi között Washingtonban, Los Angelesben, San Franciscóban és Chicagóban.

A megmozdulások összefoglaló címe "Munkások a milliárdosok előtt" volt, és számos nagy szakszervezet támogatásával zajlottak, és aminek szervezői baloldali csoportok voltak az Amerikai Demokratikus Szocialisták szervezetének vezetésével.

Chicagóban Kathryn Stender, a Párt a Szocializmusért és Felszabadításért (Party for Socialism and Libaration) nevű szervezet képviselője úgy fogalmazott, hogy "támadások tömegeit és tömegeit látjuk a dolgozó emberek és elnyomott közösségek ellen a Trump-adminisztráció részéről, mind itthon, mind külföldön".

A Fehér Ház május 1-je alkalmából kiadott közleménye szerint az adminisztráció számos intézkedése a dolgozó amerikaiak támogatásáról szól.

Május 1-je az Egyesült Államokban nem munkaszüneti nap, de sokan szabadságot vesznek ki, illetve nem mennek be munkahelyükre, hogy részt vehessenek megmozdulásokon.

Az Egyesült Államokban az ősz kezdetén tartott Labor Day a dolgozók hivatalos ünnepe, ami szövetségi munkaszüneti nap.

A május 1-jei hagyomány az 1886. május első napján Chicagóban tartott munkásmegmozdulás emlékére alakult ki, amikor a dolgozók jogaiért tartott tüntetés erőszakossá fajult és halálos áldozatokat követelt.

Kezdőlap    Külföld    A szélsőbaloldallal dulakodtak a rendőrök New Yorkban

rendőrség

new york

tüntétés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Új felelem járja át az érettségizők agyát, az AI-tól való félelem

Hétfőn 148 ezer magyar diák érettségizik, újabb fiatalok, akik retteghetnek attól, lesz-e munkahelyük, kell-e még a tudásuk 5 év múlva? 922 ezer átalakuló magyar munkahely, sötét gyárak és robotok, amelyek egymástól tanulnak. Előttünk egy társadalom, amelyet senki nem készített fel minderre és már nem a végrehajtás sebessége, hanem a stratégiai szemlélet lesz a legkeresettebb képesség.
Egyetlen ellenzéki jelölt sem indul a jövő vasárnapi időközi önkormányzati választáson Esztergomban, így a Fidesz-KDNP jelöltje ellenfél nélkül vág neki a voksolásnak.
VIDEÓ
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.04. hétfő, 18:00
Fodor Gábor
volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eltaláltak az ukránok egy lopakodó vadászbombázót, Kijev elutasította a tűzszüneti javaslatot - Híreink az ukrán frontról szombaton

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júniusban induló, átfogó hadseregreformot jelentett be, amelynek középpontjában a katonák illetményének emelése, a szerződéses szolgálati rendszer megerősítése és a régóta frontszolgálatot teljesítők fokozatos leszerelésének mérlegelése áll. Eközben Andrij Szibiha külügyminiszter manipulációnak minősítette Oroszország május 9-i tűzszüneti ajánlatát, állítva, hogy Kijev hivatalos javaslatot nem is kapott. Joschka Fischer, egykori német külügyminiszter szerint Trump második elnöksége alatt az amerikai európai szerepvállalás erodálódik, és Európa történelmi léptékű kényszer elé kerül: saját biztonsági és politikai felelősségét önállóbban kell megszerveznie.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mesébe illő virágtenger borítja a népszerű varázskertet: kevesen sejtik, de a lenyűgöző csodanövény veszélyes is lehet

Az Európa egyik legszebb botanikus kertjeként ismert Jeli Arborétum már lombkoronasétánnyal is vár, de a 102 hektáros varázskert igazi különlegessége a májusi rododendron-virágzás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 2. 09:09
Egy magyart is leszedtek a segélyhajókról – közleményt adott ki a külügy
2026. május 2. 08:52
Elkezdődik az amerikai katonák kivonása
×
×