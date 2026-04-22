ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.81
usd:
309.84
bux:
135643.99
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az olasz kormányfői hivatal, a Chigi-palota sajtóirodájának felvételén Giorgia Meloni olasz miniszterelnök újságíróknak nyilatkozik az európai uniós tagországok állam-, illetve kormányfőinek kétnapos informális találkozóján Brüsszelben 2024. április 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Olasz miniszterelnöki hivatal sajtóirodája/Filippo Attili

Botrányos jelzőkkel illették Giorgia Melonit egy orosz televízióban

Infostart / MTI

Bekérették a külügyminisztériumba Oroszország nagykövetét, miután az orosz televízióban prostituáltnak és árulónak nevezték Giorgia Meloni miniszterelnököt – jelentette be kedden Antonio Tajani, az olasz diplomácia vezetője közösségi oldalán.

Az olasz külügyminiszter az orosz televízióban elhangzottakra utalva súlyosnak nevezte a Melonit ért sértéseket.

Vlagyimir Szolovjov az általa vezetett műsorban idiótának, fasiszta dögnek, az emberi faj szégyenének és olasz nyelven prostituáltnak is nevezte az olasz kormányfőt.

Szolovjov azt hangoztatta, hogy Meloni második neve az, hogy áruló, mivel elárulta saját választóit és Donald Trump amerikai elnököt is. Arra utalt, hogy Meloni elhatárolódott Trumptól azt követően, hogy az amerikai elnök rossz, a külpolitikához nem értő pápának nevezte XIV. Leót. Sergio Mattarella olasz államfő, valamint az olasz kormány- és ellenzéki pártok is szolidaritásukat fejezték ki Meloninak.

Szolovjov tavaly hasonló kifejezésekkel illette Pina Picernót, az olasz baloldali Demokrata Párt (PD) képviselőjét, az Európai Parlament alelnökét, aki tiltakozott Szolovjov részvétele ellen a RAI olasz közmédia egyik műsorában.

Szolovjov két villa tulajdonosa az észak-olaszországi Comói-tónál, amelyeket az olasz hatóságok az Oroszországgal szembeni szankciók miatt 2022 márciusában lefoglaltak. Az ingatlanok értékét a pénzügyőrség nyolcmillió euróra becsülte.

Kezdőlap    Külföld    Botrányos jelzőkkel illették Giorgia Melonit egy orosz televízióban

oroszország

olaszország

nagykövet

giorgia meloni

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmadia Ervin: személyzeti kérdésekben is újdonságot mutat a Tisza Párt

A Tisza Párt személyzeti politikája látványosan eltér attól, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt másfél évtizedben. Erről az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, aki a Tisza Párt győzelmének mértékét is igyekezett definiálni.
 

Sós Csaba elárulta, min múlik, hogy Milák Kristóf indul-e a nyári Eb-n

„A legfontosabb, hogy újra úszik. Ez a legjobb hír nekünk” – mondta a kétszeres olimpiai bajnok visszatérésével kapcsolatban a szövetségi kapitány, aki részletesen értékelte az InfoRádióban a Honvéd világsztárjának ob-szereplését. Úgy véli, Milák Kristóf most előrébb tart, mint egy éve ilyenkor, és van még hátra négy hónap az Európa-bajnokságig, így bőven lehet miben reménykedni.
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek be a piacra

Egy kínai robotikai startup, az X Square Robot Pekingben mutatta be, hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat. Eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardver, hanem a mesterséges intelligencia.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli szünet jöhet sok iskolában májusban: itt vannak a részletek

A párnapos szünetet jellemzően csak olyan iskolákban rendelik el, ahol ennek szükségét látják az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he will extend Iran ceasefire until negotiations conclude

The move has come at the request of Pakistan, the US president says, adding that Washington will continue its blockade of Iranian ports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 06:36
Kártérítést követelnek Irántól
2026. április 22. 04:59
Gyerekeket gázoltak el a gyalogátkelőn – borzalmas videó
×
×