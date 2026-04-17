ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.88
usd:
309.78
bux:
0
2026. április 17. péntek Rudolf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A pekingi földi irányítóközpont képernyõjérõl készített képen a Sencsou-19 és a Sencsou-20 ûrhajó legénységének tagjai a Föld körül keringõ Tienkung (Mennyei Palota) kínai ûrállomáson 2025. április 25-én, miután az utóbbi ûrhajó sikeresen összekapcsolódott az ûrállomással. A Sencsou-19 legénysége várhatóan április 29-én tér vissza a Földre.MTI/EPA/Hszinhua/Csin Liang
Nem térhetnek vissza a Földre a kínai űrhajósok – még

Infostart / MTI

Kína mintegy egy hónappal meghosszabbítja a Sencsou-21 űrhajó legénységének űrbeli tartózkodását, miközben az űrhajósok sikeresen végrehajtották küldetésük harmadik űrsétáját.

Kína mintegy egy hónappal meghosszabbítja a Sencsou-21 űrhajó legénységének űrbeli tartózkodását, miközben az űrhajósok sikeresen végrehajtották küldetésük harmadik űrsétáját – jelentette a CCTV kínai állami televízió és a kínai űrügynökség (CMSA) pénteken.

A háromfős legénység – Csang Lu ezredes, valamint Vu Fej és Csang Hung-csang – mintegy 5 és fél órán át dolgozott a nyílt világűrben, földi irányítással és az űrállomás robotkarjának támogatásával. Az űrséta során egyebek mellett űrszemét elleni védelemi eszközöket telepítettek, valamint külső berendezéseket és létesítményeket ellenőriztek. Az űrsétát végrehajtó Csang Lu és Vu Fej biztonságban visszatért a Ventien laboratóriumi modulba – áll a beszámolóban.

A CMSA közlése szerint Csang Lu ezzel már hét űrsétát tett, ami új rekordnak számít a kínai űrhajósok körében.

A Sencsou-21 legénysége több mint öt hónapja tartózkodik Föld körüli pályán, a jelentések szerint állapotuk megfelelő. Küldetésük során folyamatosan végeznek tudományos kísérleteket az űrélettan, az emberi szervezet vizsgálata és a mikrogravitációs fizika területén, emellett rendszeres környezeti monitorozást, karbantartási munkákat és ellátmánykezelést is végrehajtanak.

A küldetés eredetileg mintegy hat hónapra szólt, a legénység visszatérését áprilisra tervezték, ezt a pénteki jelentések szerint körülbelül egy hónappal elhalasztják. A hosszabbítás célja a hosszú távú űrbeli tartózkodáshoz szükséges technológiák további tesztelése, valamint az ellátmány hatékonyabb felhasználása, beleértve a következő, Sencsou-22 küldetéshez kapcsolódó tartalékokat is – közölték.

Kezdőlap    Külföld    Nem térhetnek vissza a Földre a kínai űrhajósok – még

kína

űrhajó

űrséta

sencsou-21

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A német váltás után születőben az „európai NATO", de megmaradna az eredeti is

A közel-keleti háború február végi kirobbanása óta többször is hangoztatta az amerikai elnök, hogy csalódott a NATO-ban. Legutóbb az elmúlt napokban immár felettébb ingataggá vált tűzszünet bejelentése után Mark Rutte főtitkár előtt fejtette ki Donald Trump, hogy a szövetségesektől több támogatást várt. Az érintett európai szövetségesek ennek nyomán az Egyesült Államok nélküli védelemre készülnek.
 

Éleződő ellentét a NATO-csúcs miatt

Nemzetközi jogász: így akadályozhatja meg a Tisza-kormány a kilépést a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka” – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a fordulat a Mol osztalékának ügyében: megvan, mikor jöhet a kifizetés!

A friss javaslat alapján a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó osztalék 2026 harmadik negyedévében kerülhet kifizetésre a Molnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végleg kifulladt a magyar gazdaság eddigi motorja: áttörhetetlen falba ütköztünk, kiderült az egyetlen kiút

Bő egy évtizeden át a hazai gazdaság fejlődését a foglalkoztatottak számának drasztikus növelése hajtotta.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel and Lebanon ceasefire in effect as Trump says US 'very close' to deal with Iran

The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 17. 07:48
A német váltás után születőben az „európai NATO”, de megmaradna az eredeti is
2026. április 17. 05:36
Hajmeresztő dolgot művelt az izlandi légitársaság pilótája egy utasokkal teli géppel – videó
×
×