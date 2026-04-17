Nem térhetnek vissza a Földre a kínai űrhajósok – még

Kína mintegy egy hónappal meghosszabbítja a Sencsou-21 űrhajó legénységének űrbeli tartózkodását, miközben az űrhajósok sikeresen végrehajtották küldetésük harmadik űrsétáját – jelentette a CCTV kínai állami televízió és a kínai űrügynökség (CMSA) pénteken.

A háromfős legénység – Csang Lu ezredes, valamint Vu Fej és Csang Hung-csang – mintegy 5 és fél órán át dolgozott a nyílt világűrben, földi irányítással és az űrállomás robotkarjának támogatásával. Az űrséta során egyebek mellett űrszemét elleni védelemi eszközöket telepítettek, valamint külső berendezéseket és létesítményeket ellenőriztek. Az űrsétát végrehajtó Csang Lu és Vu Fej biztonságban visszatért a Ventien laboratóriumi modulba – áll a beszámolóban.

A CMSA közlése szerint Csang Lu ezzel már hét űrsétát tett, ami új rekordnak számít a kínai űrhajósok körében.

A Sencsou-21 legénysége több mint öt hónapja tartózkodik Föld körüli pályán, a jelentések szerint állapotuk megfelelő. Küldetésük során folyamatosan végeznek tudományos kísérleteket az űrélettan, az emberi szervezet vizsgálata és a mikrogravitációs fizika területén, emellett rendszeres környezeti monitorozást, karbantartási munkákat és ellátmánykezelést is végrehajtanak.

A küldetés eredetileg mintegy hat hónapra szólt, a legénység visszatérését áprilisra tervezték, ezt a pénteki jelentések szerint körülbelül egy hónappal elhalasztják. A hosszabbítás célja a hosszú távú űrbeli tartózkodáshoz szükséges technológiák további tesztelése, valamint az ellátmány hatékonyabb felhasználása, beleértve a következő, Sencsou-22 küldetéshez kapcsolódó tartalékokat is – közölték.