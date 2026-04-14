Szerbia „nem felejt”, indul a harcidrón-gyártás

Az elnök a szerb hadsereg különleges katonai rendészeti egysége, a Kobrák napja alkalmából rendezett ünnepségen újságírói kérdésre válaszolva közölte: a páncélozott járművek és élőerő elleni bevetésben rendkívül hatékony eszközöket izraeli technológiával állítják majd elő. A gyártás 50-50 százalékos tulajdonosi megosztásban valósul meg, ami a szerb államfő szerint lehetővé teszi a technológiai tudás és az innováció átvételét is.

Vucic egyúttal élesen visszautasította azokat a – médiában megjelent – állításokat, amelyek szerint Szerbiából fegyver- vagy lőszerszállítmányok indultak Izraelbe vagy más országokba. Megjegyezte: reméli, hogy nem egy, hanem naponta több ilyen szállítmány is indul, mert az az ország hadiipari sikereit és védelmi képességeinek erősödését bizonyítja.

A szerb elnök már márciusban bejelentette, hogy külföldi partnerrel együttműködve hamarosan megnyílik az első, fejlett drónok gyártására alkalmas szerbiai üzem. Mint mondta, a hadsereg és több magáncég eddig is foglalkozott kisebb drónok összeszerelésével, ám az új gyár „a legkomolyabb világszínvonalú termelést” képviseli majd.

Belgrád az utóbbi években kínai, orosz és francia haditechnikát is beszerzett, miközben hivatalosan továbbra is az európai uniós csatlakozást tekinti stratégiai célnak, ugyanakkor kitart amellett, hogy nem kíván csatlakozni a NATO-hoz, amely 1999-ben bombázta az országot a koszovói háború lezárása érdekében.