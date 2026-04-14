2026. április 14. kedd
Jaroslaw Kaczynski, a lengyel ellenzéki Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke beszédet mond a lengyel helyhatósági választások első fordulójának estéjén Varsóban 2024. április 7-én. A szavazóhelyiségekből távozók körében végzett felmérés (exit poll) szerint a Jog és Igazságosság párt a szavazatok 33,7 százalékát, a kormánykoalíciót vezető Polgári Koalíció a voksok 31,9 százalékát szerezte meg.
„Jó szövetséges volt” – Orbán Viktortól búcsúzkodik a lengyel szuvernisták vezéralakja, és keményen nekiment Magyar Péternek

Orbán Viktor miniszterelnök jó szövetséges volt az Európai Unió (EU) színterén, a vele folytatott együttműködés nagyon értékes volt a lengyel szuverenista politikusok számára – jelentette ki keddi varsói sajtóértekezletén Jaroslaw Kaczynski, a fő lengyel ellenzéki erő elnöke, volt kormányfő.

Kaczynskitől azt kérdezték újságírók, hogy szerinte Karol Nawrocki elnök hibát követett-e el, amikor az országgyűlési választások előtt támogatta Orbán Viktort. „Nem követett el hibát, hiszen legalább az EU színterén jó szövetségest láttunk Orbán miniszterelnökben” – válaszolt Kaczynski.

Hozzátette: ez az együttműködés „nagyon értékes volt Lengyelország szuverenista politikusai számára”.

Kaczynski felidézte, hogy pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) hatalomra kerülése után, 2016-ban találkozott Orbán Viktorral, és tisztázták egymással „a más (geopolitikai) helyzetből és más történelmi tapasztalatokból adódó különbségeket". Megértését fejezte ki aziránt, hogy „a magyar miniszterelnöknek úgy kell eljárnia, hogy valamiképp megvédje a magyar érdekeket".

Arra a kérdésre, hogy a PiS elnöke miért nem gratulált Magyar Péternek a választási eredményhez, Kaczynski kijelentette: a Tisza párt elnökének győzelme „az egyik jele annak, hogy az európai társadalmak teljesen érzéketlenek a tényekre, még a legdrasztikusabbakra is."

Hozzáfűzte: „semmiképpen sem fog gratulálni" Magyar Péternek. „Az ilyen embereknek egyszerűen nem lenne szabad szerepelniük Lengyelország, Európa és a világ közéletében" – fogalmazott Kaczynski.

Wlodzimierz Czarzasty lengyel alsóházi elnök, az egyik kisebb kormánykoalíciós párt, az Új Baloldal vezetője keddi sajtóértekezletén bejelentette: meghívja majd Varsóba az Országgyűlés leendő elnökét. A magyar féllel megvitatná egyebek mellett egy parlamentközi vizsgálócsoport létrehozását, mely a PiS és a Fidesz kapcsolatai ügyében folytatna „parlamenti nyomozást". E két párt „kapcsolatainak következményei voltak az Orlen (lengyel állami energetikai vállalat) és a Mol közötti szerződések” – jelentette ki Czarzasty.

A házelnöknek az országgyűlési választásokra vonatkozó, a Tisza győzelmét üdvözlő állásfoglalását az alsóház honlapján is közzétették. „Arra számítunk, hogy a magyarok csatlakoznak egy erős és önálló Európa építéséhez az új helyzetben, amelyet az ukrajnai háború és az Egyesült Államok korlátozott európai szerepvállalása határoz meg” – emelte ki Czarzasty.

Úgy vélekedett: a magyar választási kampány azt is megmutatta, hogy Donald Trump kormányzata „milyen könyörtelenül próbálja akadályozni az európai integrációt". Bejelentette, hogy „sürgősen visszatérne a visegrádi együttműködés eszméjéhez".

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP

Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP
Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Páncélosokat pusztító, csúcstechnológiás drónokat fognak gyártani Magyarország szomszédjában

Szerbia Izraellel közösen gyárt majd harci drónokat - jelentette be kedden Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök. Hozzátette: a tervek szerint az együttműködés révén "a világ ezen részének legjobb drónjai" készülhetnek Szerbiában.

Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

Mennyi idő és pénz a pártalapítás Magyarországon? Cikkünkből kiderül, mik a pontos adminisztrációs feltételek, és hány alapító tagra van szükség az induláshoz.

Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

