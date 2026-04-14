„Jó szövetséges volt” – Orbán Viktortól búcsúzkodik a lengyel szuvernisták vezéralakja, és keményen nekiment Magyar Péternek

Kaczynskitől azt kérdezték újságírók, hogy szerinte Karol Nawrocki elnök hibát követett-e el, amikor az országgyűlési választások előtt támogatta Orbán Viktort. „Nem követett el hibát, hiszen legalább az EU színterén jó szövetségest láttunk Orbán miniszterelnökben” – válaszolt Kaczynski.

Hozzátette: ez az együttműködés „nagyon értékes volt Lengyelország szuverenista politikusai számára”.

Kaczynski felidézte, hogy pártja, a Jog és Igazságosság (PiS) hatalomra kerülése után, 2016-ban találkozott Orbán Viktorral, és tisztázták egymással „a más (geopolitikai) helyzetből és más történelmi tapasztalatokból adódó különbségeket". Megértését fejezte ki aziránt, hogy „a magyar miniszterelnöknek úgy kell eljárnia, hogy valamiképp megvédje a magyar érdekeket".

Arra a kérdésre, hogy a PiS elnöke miért nem gratulált Magyar Péternek a választási eredményhez, Kaczynski kijelentette: a Tisza párt elnökének győzelme „az egyik jele annak, hogy az európai társadalmak teljesen érzéketlenek a tényekre, még a legdrasztikusabbakra is."

Hozzáfűzte: „semmiképpen sem fog gratulálni" Magyar Péternek. „Az ilyen embereknek egyszerűen nem lenne szabad szerepelniük Lengyelország, Európa és a világ közéletében" – fogalmazott Kaczynski.

Wlodzimierz Czarzasty lengyel alsóházi elnök, az egyik kisebb kormánykoalíciós párt, az Új Baloldal vezetője keddi sajtóértekezletén bejelentette: meghívja majd Varsóba az Országgyűlés leendő elnökét. A magyar féllel megvitatná egyebek mellett egy parlamentközi vizsgálócsoport létrehozását, mely a PiS és a Fidesz kapcsolatai ügyében folytatna „parlamenti nyomozást". E két párt „kapcsolatainak következményei voltak az Orlen (lengyel állami energetikai vállalat) és a Mol közötti szerződések” – jelentette ki Czarzasty.

A házelnöknek az országgyűlési választásokra vonatkozó, a Tisza győzelmét üdvözlő állásfoglalását az alsóház honlapján is közzétették. „Arra számítunk, hogy a magyarok csatlakoznak egy erős és önálló Európa építéséhez az új helyzetben, amelyet az ukrajnai háború és az Egyesült Államok korlátozott európai szerepvállalása határoz meg” – emelte ki Czarzasty.

Úgy vélekedett: a magyar választási kampány azt is megmutatta, hogy Donald Trump kormányzata „milyen könyörtelenül próbálja akadályozni az európai integrációt". Bejelentette, hogy „sürgősen visszatérne a visegrádi együttműködés eszméjéhez".