Felkapta a táskát, váratlanul nagy kincset talált benne

Egy baráti találkozás közben, a londoni Sohó egyik kocsmája előtt történt az eset: a tulajdonos egy pillanatra letette a táskáját a lába mellé, miközben beszélgetett, majd mire újra odanézett, az már nem volt ott. A biztonsági kamerák felvételei szerint egy 29 éves férfi vitte el, aki előtte bent a kocsmában is próbált már táskát lopni, sikertelenül – írja a Daily Mail beszámolója alapján az Index.

A lap információi szerint amikor a tolvaj kilépett az utcára, meglátta a földön hagyott designer táskát, felkapta, és egyszerűen elsétált vele. A mozdulat gyors volt, szinte észrevétlen – a következménye viszont rendkívüli,

a táskában ugyanis nem csupán személyes tárgyak voltak, hanem egy különleges, drágakövekkel díszített Fabergé-tojás és egy hozzá tartozó karóra is.

A két tárgy egy limitált kollekció része, amelyből mindössze hét készült, és egy-egy darab több millió dollárt érhet. A tulajdonos egy eseményről vitte éppen magával az értékes tárgyakat, ahol ki voltak állítva.

A tolvaj azonban nemcsak az ékszereket vitte el: a táskában laptop és bankkártyák is voltak, amelyeket később egy közeli boltban használt fel vásárlásra.

A bíróságon a férfi azzal védekezett, hogy „könnyű pénzhez” akart jutni, nem volt tisztában azzal, mit vitt el. A védelem szerint később egyszerűen továbbadta a táskát.

A több millió fontot érő Fabergé-tojás és az óra azóta sem került elő, a rendőrség még mindig keresi őket.

Az elkövetőt lopás és csalás miatt két év három hónap börtönbüntetésre ítélték. A bíró szerint alkalomszerű bűncselekményről volt szó, amelynek valódi értékével maga az elkövető sem volt tisztában.