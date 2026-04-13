Close-up of red decorative egg in Fabergé style with golden details and crystals. Luxury ornamental object symbol of elegance and craftsmanship.
Nyitókép: Eduardo Benhayon/Getty Images

Felkapta a táskát, váratlanul nagy kincset talált benne

Minden pillanatok alatt zajlott le: a tulajdonos egy pillanatra letette a táskát, a tolvaj pedig már el is emelte. Később döbbent rá, hogy egy kétmillió fontot érő Fabergé-tojást tartalmazott.

Egy baráti találkozás közben, a londoni Sohó egyik kocsmája előtt történt az eset: a tulajdonos egy pillanatra letette a táskáját a lába mellé, miközben beszélgetett, majd mire újra odanézett, az már nem volt ott. A biztonsági kamerák felvételei szerint egy 29 éves férfi vitte el, aki előtte bent a kocsmában is próbált már táskát lopni, sikertelenül – írja a Daily Mail beszámolója alapján az Index.

A lap információi szerint amikor a tolvaj kilépett az utcára, meglátta a földön hagyott designer táskát, felkapta, és egyszerűen elsétált vele. A mozdulat gyors volt, szinte észrevétlen – a következménye viszont rendkívüli,

a táskában ugyanis nem csupán személyes tárgyak voltak, hanem egy különleges, drágakövekkel díszített Fabergé-tojás és egy hozzá tartozó karóra is.

A két tárgy egy limitált kollekció része, amelyből mindössze hét készült, és egy-egy darab több millió dollárt érhet. A tulajdonos egy eseményről vitte éppen magával az értékes tárgyakat, ahol ki voltak állítva.

A tolvaj azonban nemcsak az ékszereket vitte el: a táskában laptop és bankkártyák is voltak, amelyeket később egy közeli boltban használt fel vásárlásra.

A bíróságon a férfi azzal védekezett, hogy „könnyű pénzhez” akart jutni, nem volt tisztában azzal, mit vitt el. A védelem szerint később egyszerűen továbbadta a táskát.

A több millió fontot érő Fabergé-tojás és az óra azóta sem került elő, a rendőrség még mindig keresi őket.

Az elkövetőt lopás és csalás miatt két év három hónap börtönbüntetésre ítélték. A bíró szerint alkalomszerű bűncselekményről volt szó, amelynek valódi értékével maga az elkövető sem volt tisztában.

A hétvégén eredménytelenül zárultak a béketárgyalások Irán és az USA közt. Donald Trump amerikai elnök a hétvégén blokádot jelentett be a Hormuzi-szoroson és az amerikai haditengerészet nekiállt lezárni Irán kikötőit. A szoroson lassan meginduló teherforgalom teljesen leállt, sok hajó visszafordult. A libanoni fronton tovább támad az izraeli haderő, de más szektorban egyelőre nem újultak ki a harcok. Trump elnök közölte: neki "megfelel," ha nem sikerül folytatni a béketárgyalást Iránnal. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői eseményeivel.

A 2026-os országgyűlési választások hétfő hajnalra sem zárultak le teljes bizonyossággal: három választókerületben továbbra is rendkívül szoros az állás.

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

