ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.48
usd:
322.14
bux:
129730.83
2026. április 8. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai légerő B-2 Spirit lopakodó nehézbombázója egy GBU-57 bunkerromboló bombát old.
Nyitókép: US DoD

Vége lesz? – Újabb megrendítő csapás érhette az iráni Forradalmi Gárdát

Infostart

Amerikai bombázógépek a világ legnagyobb, hagyományos fegyverével csaptak le egy Teherán melletti parancsnoki központra.

Az áldozatok számáról egyelőre nem érkezett jelentés, mint ahogy azt sem tudni pontosan, hogy mikor történt a támadás. Az akcióról beszámoló The Wall Street Journal is csak annyit közölt, hogy a légicsapást ahhoz az akcióhoz igazították, amellyel a korábban lelőtt F-15-ös vadászbombázó fegyverkezelőjét mentették ki Iránból. Az Army Recognition szerint már maga az időzítés is katonai bravúrnak számít, hiszen két, nagy jelentőségű hadművelet zajlott nagyjából egyszerre ellenséges légtérben.

Úgy tudni, az Iszlám Forradalmi Gárda parancsnoki bunkere elleni támadást azt követően rendelték el sietve, hogy a hírszerzés szerint ott nagy számban gyülekeztek magas rangú katonai vezetők. A bombázásra személyesen az Egyesült Államok haderejének Központi Parancsnokságát irányító Cooper tengernagy adta ki a parancsot. Ennek nyomán mozgásba lendült a stratégiai légierő. Az Egyesült Államokban lévő Whiteman támaszpontról útnak indultak a B-2 lopakodó nehézbombázók, míg más bázisokról a bevetést támogató tankergépek szálltak fel.

Mindez elképesztően rövid idő alatt történt.

A sietséget az indokolta, hogy az amerikaiak minél több iszlám gárdista vezetőt akartak kiiktatni. Ők viszont nyilvánvalóan azt hitték, hogy az IRGC Teherán közeli bunkere tökéletes biztonságot nyújt az izraeli vagy az amerikai bombázások ellen. Csakhogy a hatalmas, denevérekre emlékeztető csapásmérőket ezúttal két-két, GBU-57 MOP (Massive Ordonance Penetrator) bunkerromboló bombával fegyverezték fel. Ezt az ejtőlőszert kifejezetten az erősen védett, mélyen a föld alá épített létesítmények elpusztítására tervezték.

A Boeing által kifejlesztett GBU-57 a maga 14 tonnás súlyával a világ legnagyobb, hagyományos robbanóanyaggal töltött légibombája. A külső burkolata különlegesen erős acélötvözetből készül azért, hogy minél mélyebbre tudjon behatolni a talajba. Bár a pontos adatok titkosak, állítólag

betonba vagy sziklába akár 60 méter mélyen is képes befúródni.

A töltet csak ezután robban és hatalmas, földrengésszerű lökéshullámot gerjeszt, ami további tíz méterekkel növeli a pusztítás hatókörét.

Az amerikaiak azonban teljesen biztosra akartak menni, ezért minden repülőgép két-két bombát dobott ugyanarra az egy pontra. Így a második, az első által ütött kráter aljába zuhant, és onnan még mélyebbre hatolva robbant fel. Ilyen rombolóerőnek szinte semmilyen természetes vagy épített földalatti létesítmény nem képes ellenállni.

Bár a GBU-57-et már 2011-ben rendszerbe állították az első harci bevetése csak 2025. június 22-én történt, amikor Donald Trump elnök parancsára lerombolták az iráni urándúsító üzemeket. A legfontosabb fordói telephelyre hét B-2-es bombázó csapott le, tizenkét darab bunkerrombolóval. A Natanz-nál lévő nukleáris üzem földalatti létesítményeire pedig két GBU-57-es zúdult.

Bár a teheráni vezetés azt állította, hogy a támadás nem okozott érdemi veszteséget Irán nukleáris programjának, azért független megfigyelők szerint ezt a kijelentést érdemes fenntartásokkal kezelni. Az viszont tény, hogy azóta sem került elő a 400-450 kilónyi, 60 százalékos dúsítottságú urán. Márpedig ennyi hasadóanyag legalább tíz atombombára lenne elegendő.

Kezdőlap    Külföld    Vége lesz? – Újabb megrendítő csapás érhette az iráni Forradalmi Gárdát

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz–KDNP választási kampányfőnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan veszély leselkedik a fürdőzőkre: ezrével érkeznek a ragadozók a zavaros vízben

Váratlan veszély leselkedik a fürdőzőkre: ezrével érkeznek a ragadozók a zavaros vízben

Egy floridai kutatás szerint a partfeltöltési munkálatok során keletkező, tartósan zavaros víz komoly hatással lehet a feketeúszójú szirticápák téli vonulására. A jelenség emellett növelheti az ember és a cápa közötti találkozások kockázatát Dél-Florida partjainál - írta meg a phys.org.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eladó az Itt érzem magam otthon hírhedt pesti lakása: ennyiért élhetsz a magyar sikerfilm helyszínén

Eladó az Itt érzem magam otthon hírhedt pesti lakása: ennyiért élhetsz a magyar sikerfilm helyszínén

Nem mindennapi ingatlan került piacra: eladó az Itt érzem magam otthon című film forgatási helyszíneként szolgáló pesti lakás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

Hegseth says Iran ceasefire offers 'chance at real peace' as both sides claim victory

President Donald Trump says the US and Iran will work closely, while Tehran says it will reopen the Strait of Hormuz as part of a conditional two-week truce.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 8. 15:48
Újabb lengyel állampolgárt tartóztattak le a pardubicei gyújtogatás ügyében
2026. április 8. 15:27
Oeconomus: térségünkben hazánkkal van az Egyesült Államoknak a legjobb kapcsolata
×
×