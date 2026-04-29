2026. április 29. szerda
Nyitókép: 4iG

Új optikai hálózat fejlesztéséről állapodott meg a 4iG és a görög Grid Telecom

Infostart

A 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) és a Grid Telecom stratégiai szándéknyilatkozatot írtak alá a nagykereskedelmi távközlés és a határokon átívelő digitális infrastruktúra-fejlesztések összehangolására.

A 4iG IDI, a 4iG Csoport nemzetközi digitális infrastruktúra-projektekre összpontosító üzletága, valamint a Grid Telecom – az IPTO (Independent Power Transmission Operator) független görög villamosenergia-átviteli rendszerirányító teljes tulajdonú leányvállalata és engedéllyel rendelkező nagykereskedelmi távközlési szolgáltató Görögországban – egymást kiegészítő képességeik hatékony kiaknázását tűzték ki célul. A felek szaktudásuk és bevált gyakorlataik megosztását, valamint a távközlési infrastruktúra-elemek közös fejlesztését és üzemeltetését tervezik, melyek javítják Albánia, Görögország és a régió egyéb területeinek konnektivitását – olvasható a 4iG közleményében.

Az egyeztetések kulcspontja egy Albánia és Görögország közötti nagy kapacitású, földi optikai kábelhálózat fejlesztése. A kezdeményezés célja egy reziliens, végpontok közötti digitális folyosó létrehozása, amely összekapcsolja a két vállalat hálózatát, és határokon átívelő, nemzetközi összeköttetést tesz lehetővé a Földközi-tengertől a jelentős európai adatforgalmi csomópontokig (PoP).

A szándéknyilatkozat lehetőséget biztosít az együttműködésre további stratégiai partnerekkel egy új, nagy érszámú tengeralatti optikai kábelrendszer közös tervezése, beszerzése, megvalósítása, üzemeltetése és értékesítése terén az Adriai- és a Földközi-tengeren. A dokumentum rögzíti a felek szándékát a tárgyalások folytatására és lefekteti a tervezett együttműködés kereteit.

„Együttműködésünk a 4iG-vel – amelynek célja új, egymást kiegészítő földi és tengeralatti távközlési infrastruktúra-elemek kiépítése Albánia és a görög szárazföld között, egészen Krétáig és azon túl – egy olyan új digitális folyosó megvalósítását támogatja, amely kelet felé a Közel-Keletig, nyugat felé pedig a főbb európai célpontokig nyúlik. Emellett erősíteni fogja Görögország stratégiai szerepét, mint a kelet-mediterrán térség és a Balkán regionális, nyílt hozzáférésű összekapcsolási csomópontja” – mondta Kostas Agathakis, a Grid Telecom ügyvezető elnöke és vezérigazgatója.

„A Grid Telecommal kötött szándéknyilatkozat fontos előrelépést jelent a regionális digitális összekapcsoltság megerősítésében. Egymást kiegészítő infrastruktúránk és szaktudásunk ötvözésével olyan ellenálló, nagy kapacitású kapcsolatok létrehozására törekszünk, amelyek támogatják a vállalkozásokat és a gazdasági növekedést az egész régióban” – nyilatkozta Blénessy László, a 4iG nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnöke.

A szándéknyilatkozat aláírását követően a két társaság megkezdi a technikai és operatív részletek kidolgozását, hogy a tervezett hálózati fejlesztések a lehető leghatékonyabb ütemben valósulhassanak meg a térségben. A fejlesztés révén létrejövő új adatfolyosó kulcsszerepet játszik majd a kontinensek közötti adatforgalom biztonságos és nagy sebességű továbbításában, megerősítve a régió „digitális híd” szerepét Európa és a globális hálózatok között.

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben.
 

Magyar Péter a gyanús pénzutalások ügyéről tájékoztatott

Hegedűs Zsolt: idén még biztosan marad az egyedi gyógyszerkérelmeket elbíráló rendszer

Durván válaszolt Magyar Péternek a Szlovák Nemzeti Párt elnöke a „felvidékezés” miatt

Tarr Zoltán három alappillérre kívánja építeni a minisztériumát

„Nemzeti ellenzék” – Levelet írt a Fidesz tagjainak Orbán Viktor

Megszűnik a DK? A párt hivatalos közlést fogalmazott meg

Hét szóvivője lesz a Fidesz frakciójának

VIDEÓ
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Megérkezett a Federal Reserve kamatdöntése!

A Federal Reserve szerdai kamatdöntése egy feszített piaci környezetben érkezett, és a várakozásoknak megfelelően nem változtatottak a kamatfolyosón. A befektetők az energiaársokk ellenére továbbra is a laza monetáris politika fennmaradására fogadtak, miközben az amerikai gazdaság egyre inkább a stagfláció irányába tolódik. A kamatdöntés önmagában szinte másodlagos, a figyelem Jerome Powell Fed-elnök kommunikációjára irányul, amely meghatározhatja a következő hónapok piaci narratíváját. A kamatdöntést és Jerome Powell sajtótájékoztatóját élőben közvetítjük szerda este 8-tól.

Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet

Gyors ütemben csökken Európa hó- és jégtakarója, miközben a felmelegedés már a kontinens leghidegebb térségeit is elérte.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

The 45-year-old suspect has a history of serious violence and mental health issues, police say. They also say he attempted to stab officers while being arrested.

