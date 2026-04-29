Új optikai hálózat fejlesztéséről állapodott meg a 4iG és a görög Grid Telecom

A 4iG IDI, a 4iG Csoport nemzetközi digitális infrastruktúra-projektekre összpontosító üzletága, valamint a Grid Telecom – az IPTO (Independent Power Transmission Operator) független görög villamosenergia-átviteli rendszerirányító teljes tulajdonú leányvállalata és engedéllyel rendelkező nagykereskedelmi távközlési szolgáltató Görögországban – egymást kiegészítő képességeik hatékony kiaknázását tűzték ki célul. A felek szaktudásuk és bevált gyakorlataik megosztását, valamint a távközlési infrastruktúra-elemek közös fejlesztését és üzemeltetését tervezik, melyek javítják Albánia, Görögország és a régió egyéb területeinek konnektivitását – olvasható a 4iG közleményében.

Az egyeztetések kulcspontja egy Albánia és Görögország közötti nagy kapacitású, földi optikai kábelhálózat fejlesztése. A kezdeményezés célja egy reziliens, végpontok közötti digitális folyosó létrehozása, amely összekapcsolja a két vállalat hálózatát, és határokon átívelő, nemzetközi összeköttetést tesz lehetővé a Földközi-tengertől a jelentős európai adatforgalmi csomópontokig (PoP).

A szándéknyilatkozat lehetőséget biztosít az együttműködésre további stratégiai partnerekkel egy új, nagy érszámú tengeralatti optikai kábelrendszer közös tervezése, beszerzése, megvalósítása, üzemeltetése és értékesítése terén az Adriai- és a Földközi-tengeren. A dokumentum rögzíti a felek szándékát a tárgyalások folytatására és lefekteti a tervezett együttműködés kereteit.

„Együttműködésünk a 4iG-vel – amelynek célja új, egymást kiegészítő földi és tengeralatti távközlési infrastruktúra-elemek kiépítése Albánia és a görög szárazföld között, egészen Krétáig és azon túl – egy olyan új digitális folyosó megvalósítását támogatja, amely kelet felé a Közel-Keletig, nyugat felé pedig a főbb európai célpontokig nyúlik. Emellett erősíteni fogja Görögország stratégiai szerepét, mint a kelet-mediterrán térség és a Balkán regionális, nyílt hozzáférésű összekapcsolási csomópontja” – mondta Kostas Agathakis, a Grid Telecom ügyvezető elnöke és vezérigazgatója.

„A Grid Telecommal kötött szándéknyilatkozat fontos előrelépést jelent a regionális digitális összekapcsoltság megerősítésében. Egymást kiegészítő infrastruktúránk és szaktudásunk ötvözésével olyan ellenálló, nagy kapacitású kapcsolatok létrehozására törekszünk, amelyek támogatják a vállalkozásokat és a gazdasági növekedést az egész régióban” – nyilatkozta Blénessy László, a 4iG nemzetközi digitális infrastruktúráért felelős alelnöke.

A szándéknyilatkozat aláírását követően a két társaság megkezdi a technikai és operatív részletek kidolgozását, hogy a tervezett hálózati fejlesztések a lehető leghatékonyabb ütemben valósulhassanak meg a térségben. A fejlesztés révén létrejövő új adatfolyosó kulcsszerepet játszik majd a kontinensek közötti adatforgalom biztonságos és nagy sebességű továbbításában, megerősítve a régió „digitális híd” szerepét Európa és a globális hálózatok között.