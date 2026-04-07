Lövés találta el a hírességet, kórházban ápolják

A Migos rapcsapat korábbi tagját, Offsetet (eredeti neve: Kiari Kendrell Cephus) meglőtték egy népszerű floridai kaszinó közelében, írja a Telex a TMZ alapján. A lapnak a rapper képviselője megerősítette, hogy a férfit jelenleg kórházban ápolják, az állapota stabil, de megfigyelik.

A Seminole megyei rendőrség szerint a lövés helyi idő szerint este 7 óra után történt a Seminole Hard Rock Hollywood épülete előtti parkolónál, egy személy nem életveszélyes sérüléseket szenvedett. Két személyt őrizetbe vettek, a nyomozás folyamatban van.

A Migos rapcsapat egy másik tagját, Takeoffot 2022-ben lőtték le, ő belehalt a sérüléseibe.