2026. március 27. péntek Hajnalka
Budapest, Hungary - The main tower of the famous Fishermans Bastion (Halaszbastya) from above with Parliament building and River Danube at background on a sunny morning
Nyitókép: ZoltanGabor/Getty Images

Itt az amerikai külügy értékelése: Magyarország az egyik legbiztonságosabb úti cél

Infostart

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma folyamatosan frissíti állampolgárai számára az utazási figyelmeztetéseket. A Közel-Kelet országai esetén szigorítottak a figyelmeztetésen, míg hazánk a legbiztonságosabb országok egyike jelenleg.

Az amerikai külügyminisztérium a legjobb kategóriába sorolta Magyarországot és Közép-Kelet-Európa több országát az amerikaiak számára beutazás szempontjából. Franciaország és Németország viszont eggyel veszélyesebb kategóriába került – írja a Newsweek híradása nyomán az Index.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított összehangolt támadásai óta az utazási figyelmeztetések a Közel-Keletre való utazással járó kockázatokra hívják fel a figyelmet. Olyan országok esetében, mint Szaúd-Arábia, Omán, Kuvait és Bahrein, az utazási figyelmeztetések szintje kettesről hármasra emelkedett, ami tükrözi a fennálló feszültségek közepette az érintett úti célok felkeresésével járó megnövekedett kockázatokat.

A négyes kategóriába sorolt, legveszélyesebbnek tartott országok között – nem meglepő módon – olyan országok találhatók, mint Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Irán, Libanon, Irak, Jemen vagy Észak-Korea.

Az amerikai külügy azt tanácsolja az állampolgároknak,hogy ezekbe az országokba, ha tehetik, egyáltalán ne utazzanak, mert különlegesen nagy kockázatot jelentene a személyi biztonságukra nézve. Az áprilisra vonatkozó négyes fokú figyelmeztetés hatálya alá tartozik még Afganisztán, Burkina Faso, a Közép-afrikai Köztársaság, Haiti, Líbia, Mali, Mianmar, Niger, Szomália, Dél-Szudán, Szudán és Szíria is.

Az egyel kevésbé veszélyes, hármas szintű hatálya alá tartozó összes úti cél esetében az amerikai állampolgároknak azt javasolják, hogy „gondolják át az utazást”, mert a bűncselekmények, emberrablások és terrorcselekmények fokozott kockázata áll fenn, illetve az egészségügyi ellátással kapcsolatos problémáknak is megvan a veszélye. Ebbe a kategóriába tartozik szerintük Izrael, Jordánia, Szaúd-Arábia, Pakisztán, az Egyesült Arab Emirátusok és Venezuela is. De ide tartozik még egyebek mellett Azerbajdzsán, Banglades, Csád, Kolumbia, Ciprus és Etiópia is.

A kettes szintű, azaz a második legenyhébb figyelmeztetés azt jelenti az amerikaiak számára, hogy legyenek „fokozottan óvatosak”. Ebbe a kategóriába került a legtöbb ország, közte Franciaországgal, Németországgal, Belgiummal, Dániával, Hollandiával, Svédországgal és Spanyolországgal.

A második kategóriába sorolták még sok egyéb mellett Albániát, Algériát, Örményországot, Bolíviát, Bosznia-Hercegovinát, Kínát, Chilét, Kubát, Brazíliát, Grönlandot, Indiát, Olaszországot, az Egyesült Királyságot, de még Vatikánvárost is.

Az első szintű utazási figyelmeztetés hatálya alá tartozó összes úti cél esetében azt tanácsolják az amerikai állampolgároknak, hogy „tartsák be a szokásos óvintézkedéseket”. Ez a biztonsági kockázatok tekintetében a legalacsonyabb figyelmeztetési szint. Itt kapott helyet többek között Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Ausztria és Szlovénia is.

A legbiztonságosabb kategória egyben a második legnépesebb is lett, itt találjuk még Argentínát, Ausztráliát, Bulgáriát, Horvátországot, Észtországot, Dominikát, Finnországot, Görögországot, Izlandot, Írországot, Japánt, Lichtensteint, Luxemburgot, Norvégiát, Portugáliát, Romániát, Szingapúrt, Svájcot és még jó néhány államot.

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!"

Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek” – fogalmazott.
 

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Örülhetnek a vonattal utazók: 160 km/h-ra emelik a sebességet

Hamarosan egyre több hazai vasútvonalon utazhatunk 160 km/h-s sebességgel. A hálózatfejlesztés részeként zajló hatósági próbákon a motorvonatok sikeresen túllépték ezt a határt, és a 176 km/h-s sebességet is elérték.

Elszálltak a nemzetközi repülőjegyárak: egyes útvonalakon 560%-os drágulást mértek márciusban

Brutális áremelkedés rázta meg a nemzetközi légiközlekedést: márciusban egyes Ázsia-Európa útvonalakon több mint 560%-kal ugrottak meg a repülőjegyárak.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

