Itt az amerikai külügy értékelése: Magyarország az egyik legbiztonságosabb úti cél

Az amerikai külügyminisztérium a legjobb kategóriába sorolta Magyarországot és Közép-Kelet-Európa több országát az amerikaiak számára beutazás szempontjából. Franciaország és Németország viszont eggyel veszélyesebb kategóriába került – írja a Newsweek híradása nyomán az Index.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított összehangolt támadásai óta az utazási figyelmeztetések a Közel-Keletre való utazással járó kockázatokra hívják fel a figyelmet. Olyan országok esetében, mint Szaúd-Arábia, Omán, Kuvait és Bahrein, az utazási figyelmeztetések szintje kettesről hármasra emelkedett, ami tükrözi a fennálló feszültségek közepette az érintett úti célok felkeresésével járó megnövekedett kockázatokat.

A négyes kategóriába sorolt, legveszélyesebbnek tartott országok között – nem meglepő módon – olyan országok találhatók, mint Oroszország, Ukrajna, Fehéroroszország, Irán, Libanon, Irak, Jemen vagy Észak-Korea.

Az amerikai külügy azt tanácsolja az állampolgároknak,hogy ezekbe az országokba, ha tehetik, egyáltalán ne utazzanak, mert különlegesen nagy kockázatot jelentene a személyi biztonságukra nézve. Az áprilisra vonatkozó négyes fokú figyelmeztetés hatálya alá tartozik még Afganisztán, Burkina Faso, a Közép-afrikai Köztársaság, Haiti, Líbia, Mali, Mianmar, Niger, Szomália, Dél-Szudán, Szudán és Szíria is.

Az egyel kevésbé veszélyes, hármas szintű hatálya alá tartozó összes úti cél esetében az amerikai állampolgároknak azt javasolják, hogy „gondolják át az utazást”, mert a bűncselekmények, emberrablások és terrorcselekmények fokozott kockázata áll fenn, illetve az egészségügyi ellátással kapcsolatos problémáknak is megvan a veszélye. Ebbe a kategóriába tartozik szerintük Izrael, Jordánia, Szaúd-Arábia, Pakisztán, az Egyesült Arab Emirátusok és Venezuela is. De ide tartozik még egyebek mellett Azerbajdzsán, Banglades, Csád, Kolumbia, Ciprus és Etiópia is.

A kettes szintű, azaz a második legenyhébb figyelmeztetés azt jelenti az amerikaiak számára, hogy legyenek „fokozottan óvatosak”. Ebbe a kategóriába került a legtöbb ország, közte Franciaországgal, Németországgal, Belgiummal, Dániával, Hollandiával, Svédországgal és Spanyolországgal.

A második kategóriába sorolták még sok egyéb mellett Albániát, Algériát, Örményországot, Bolíviát, Bosznia-Hercegovinát, Kínát, Chilét, Kubát, Brazíliát, Grönlandot, Indiát, Olaszországot, az Egyesült Királyságot, de még Vatikánvárost is.

Az első szintű utazási figyelmeztetés hatálya alá tartozó összes úti cél esetében azt tanácsolják az amerikai állampolgároknak, hogy „tartsák be a szokásos óvintézkedéseket”. Ez a biztonsági kockázatok tekintetében a legalacsonyabb figyelmeztetési szint. Itt kapott helyet többek között Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Ausztria és Szlovénia is.

A legbiztonságosabb kategória egyben a második legnépesebb is lett, itt találjuk még Argentínát, Ausztráliát, Bulgáriát, Horvátországot, Észtországot, Dominikát, Finnországot, Görögországot, Izlandot, Írországot, Japánt, Lichtensteint, Luxemburgot, Norvégiát, Portugáliát, Romániát, Szingapúrt, Svájcot és még jó néhány államot.