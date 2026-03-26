Volodimir Zelenszkij: Ukrajna hihetetlen mennyiségű drónt képes gyártani

„Küzdeni kell a finanszírozásért. A pénzügyi támogatás kétségtelenül erősíteni fogja a légvédelemünket. A technológiák rendelkezésre állnak ahhoz, hogy megfelelő költségvetés mellett Ukrajna napi kétezer elfogó drónt tudjon gyártani” – emelte ki Volodimir Zelenszkij.

Hangsúlyozta azt is, hogy minden orosz támadásra válasz fog érkezni az ukrán erők részéről.

„A világ Oroszországra gyakorolt nyomása csökken. Látjuk a változásokat a szankciós politikában. Ezért sokakkal ellentétben Ukrajnának megvannak a saját szankciói: ezek a nagy hatótávolságú képességei. Az oroszoknak érezniük kell a nyomást. Ha Ukrajna nem válaszol a csapásaikra, Oroszország egyszerűen folytatni fogja a háborút, és még csak a támadások szüneteltetésére sem gondol” – mondta Zelenszkij.

Az elnök szerint Oroszország tervei világosak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna most erősebb, mint a télen volt.

„Oroszország folytatja a téli hadművelet második szakaszát, amely a létfontosságú infrastruktúra elleni csapásokból áll. Ennek a szakasznak a célpontjai a vízellátás, tározók, gátak, logisztika és egyebek”

– fejtette ki.

Zelenszkij a Le Monde című francia lapnak adott interjúban kijelentette: az Egyesült Államok úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború befejezésére törekszik, amiben teljesen eltérnek Kijev és Washington nézetei. Leszögezte, hogy Ukrajna nem lát őszinte szándékot Oroszország részéről a háború lezárására, és ezt meg is osztja partnereivel.

„Az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy Putyin be akarja fejezni a háborút. Ebben teljesen eltérnek a nézeteink. Egyrészt nincs ezzel semmi baj, természetes, hogy különböző vélemények léteznek. Másrészt viszont, amikor a háború befejezését és ennek felgyorsítását akarjuk, felvetjük az Oroszországra gyakorolt nyomás kérdését” – magyarázta.

Az államfő hangsúlyozta, hogy

Ukrajna tudja: Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni a háborút, ezért további nyomást kérnek, hogy erre rákényszerítsék.

„Amerika viszont úgy gondolja, hogy nincs szükség további nyomásra, ha Oroszország azt mutatja, hogy készen áll a békére. Bizonyos kérdésekben eltérőek a nézeteink, és ezzel dolgozni kell” – tette hozzá Zelenszkij.