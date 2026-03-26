2026. március 26. csütörtök Emánuel
Az ukrán erők FPV-drónnal lelőttek egy orosz Ka-52-es helikoptert a Donyeck megyei Pokrovszknál – közölték az ukrán pilóta nélküli rendszerek erői pénteken a Facebookon.
Nyitókép: SPRAVDI - Stratcom Centre/X

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna hihetetlen mennyiségű drónt képes gyártani

ELŐZMÉNYEK

Ukrajna napi kétezer elfogó drónt képes gyártani, amennyiben rendelkezésre áll a szükséges finanszírozás - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Telegramon. Azt is írta: Amerika azt gondolja, hogy az oroszok befejeznék a háborút, de „Ukrajna tudja: Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni a háborút”, ezért további nyomást kérnek, hogy erre rákényszerítsék.

„Küzdeni kell a finanszírozásért. A pénzügyi támogatás kétségtelenül erősíteni fogja a légvédelemünket. A technológiák rendelkezésre állnak ahhoz, hogy megfelelő költségvetés mellett Ukrajna napi kétezer elfogó drónt tudjon gyártani” – emelte ki Volodimir Zelenszkij.

Hangsúlyozta azt is, hogy minden orosz támadásra válasz fog érkezni az ukrán erők részéről.

„A világ Oroszországra gyakorolt nyomása csökken. Látjuk a változásokat a szankciós politikában. Ezért sokakkal ellentétben Ukrajnának megvannak a saját szankciói: ezek a nagy hatótávolságú képességei. Az oroszoknak érezniük kell a nyomást. Ha Ukrajna nem válaszol a csapásaikra, Oroszország egyszerűen folytatni fogja a háborút, és még csak a támadások szüneteltetésére sem gondol” – mondta Zelenszkij.

Az elnök szerint Oroszország tervei világosak, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajna most erősebb, mint a télen volt.

„Oroszország folytatja a téli hadművelet második szakaszát, amely a létfontosságú infrastruktúra elleni csapásokból áll. Ennek a szakasznak a célpontjai a vízellátás, tározók, gátak, logisztika és egyebek”

– fejtette ki.

Zelenszkij a Le Monde című francia lapnak adott interjúban kijelentette: az Egyesült Államok úgy véli, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a háború befejezésére törekszik, amiben teljesen eltérnek Kijev és Washington nézetei. Leszögezte, hogy Ukrajna nem lát őszinte szándékot Oroszország részéről a háború lezárására, és ezt meg is osztja partnereivel.

„Az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy Putyin be akarja fejezni a háborút. Ebben teljesen eltérnek a nézeteink. Egyrészt nincs ezzel semmi baj, természetes, hogy különböző vélemények léteznek. Másrészt viszont, amikor a háború befejezését és ennek felgyorsítását akarjuk, felvetjük az Oroszországra gyakorolt nyomás kérdését” – magyarázta.

Az államfő hangsúlyozta, hogy

Ukrajna tudja: Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni a háborút, ezért további nyomást kérnek, hogy erre rákényszerítsék.

„Amerika viszont úgy gondolja, hogy nincs szükség további nyomásra, ha Oroszország azt mutatja, hogy készen áll a békére. Bizonyos kérdésekben eltérőek a nézeteink, és ezzel dolgozni kell” – tette hozzá Zelenszkij.

vlagyimir putyin

drón

volodimir zelenszkij

ukrajnai háború

Üzemanyagok: Brüsszelnek nem tetszik a szlovákiai árazás
A szlovák gazdasági minisztérium egyelőre csak a médiából értesült arról, hogy az Európai Bizottságnak kifogásai vannak a Szlovákiában alkalmazott eltérő gázolajárakkal kapcsolatban, amelyek a hazai és külföldi autótulajdonosokra vonatkoznak. Hivatalos állásfoglalásra még várnak. Amennyiben ilyen érkezik, Pozsony kész megvitatni és megvédeni intézkedéseit, mivel azokat helyesnek tartja.
Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Haldoklik a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásása: április 1-től jöhet a lekapcsolás

Oroszországban a WhatsApp után éppen most haldoklik a Telegram - jelentette ki Mihail Oszejevszkij, a Rosztyelekom orosz távközlési vállalat elnöke a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán.

Harapás, zaklatás és antiszemita &quot;poénok&quot;: nagy bajban lehet az NFL gigasztárja

A sztárelkapó Puka Nacua a vád szerint bántalmazott egy nőt, melett ismét felszínre kerültek antiszemita poénjai is

Trump says US will be Iran's 'worst nightmare' if it doesn't agree to peace plan

US special envoy Steve Witkoff confirms that a 15-point peace plan has been sent to Iran. Earlier, Iran reportedly said it responded with its own conditions.

