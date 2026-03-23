Övé volt az OnlyFans – igen fiatalon hunyt el

Leonid Radvinsky, az OnlyFans streminplatform ukrán-amerikai tulajdonosa 43 éves korában rákos betegség következtében elhunyt – írja a The Financial Timesra hivatkozva az Index. 6 éve volt övé a gigantikus vállalkozás.

A vállalkozó 2018-ban vásárolta meg a Fenix Internationalt, a brit pornóstreaming-platformot működtető céget. A felvásárlás után is igazgatóként és többségi tulajdonosként maradt a vállalat élén, és rendszeresen az egyik legnagyobb osztalékot vette fel a brit magáncégek közül.

Családja közlése szerint hosszan szenvedett a betegségtől.

Tavaly a vállalat rekordösszegű, 701 millió dollár osztalékot fizetett ki. Radvinsky emellett egy több milliárd dolláros eladás lehetőségéről is tárgyalt a platform kapcsán, amelyet szexmunkások és hírességek egyaránt használnak közönségük elérésére.