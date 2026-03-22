2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Golob szlován miniszterelnök a sajtónak nyilatkozik, miután leadta szavazatát a szlovéniai parlamenti választásokon Ljubljanában 2026. március 22-én. A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az elsõ helyen a szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.
Nyitókép: MTI/EPA/Antonio Bat

Exit poll Szlovéniában: a Szabadság Mozgalom vezet

Infostart / MTI

A Robert Golob vezette balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) végzett az első helyen a vasárnapi szlovén parlamenti választáson az urnazárás után közzétett exit poll-felmérés szerint.

A Mediana közvélemény-kutató intézet által a szlovén közszolgálati televízió és a POP TV megbízásából készített, a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint a Szabadság Mozgalom a szavazatok 29,9 százalékát szerezte meg, míg a második helyen a Janez Jansa korábbi miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) végzett 27,5 százalékkal.

A felmérés alapján a parlamentbe még a konzervatív Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 9,4 százalékkal, a Szociáldemokraták (SD) 6,7 százalékkal, a Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája 6,3 százalékkal, Anze Logar Demokratái 5,9 százalékkal és a Resni.ca 5,2 százalékkal juthatnak be.

A felmérés mandátumbecslése szerint a 90 fős parlamentben a Szabadság Mozgalom 30, az SDS 27, az NSi, az SLS és a Fokus közös listája 9, az SD 6, a Levica és a Vesna 6, míg a Demokrati és a Resni.ca egyaránt 5 képviselői helyet szerezhet meg.

A parlamentbe 88 képviselőt megválasztanak, míg egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzeti közösség képviselője kap meg.

Az exit poll-eredmények nem hivatalosak, a végleges sorrend a szavazatok összeszámlálása után derül ki. Az első részeredmények vasárnap késő este várhatók.

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Hormuzi-szoros: Trump türelmetlen, gyorsítani próbál a NATO

Nagyot ment az AfD a választáson, de egy miniszter vezetheti Rajna-vidék-Pfalz tartományt

Nagyot ment az AfD a választáson, de egy miniszter vezetheti Rajna-vidék-Pfalz tartományt

Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Európa veszélyben lehet, F-15-öst vett célba a rezsim - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Megduplázta profitját a hazai logisztikai óriás: elképesztő pénz ütheti most a befektetők markát

Megduplázta profitját a hazai logisztikai óriás: elképesztő pénz ütheti most a befektetők markát

US power plant threats 'show desperation', says Iran president as strikes continue across Middle East

US power plant threats 'show desperation', says Iran president as strikes continue across Middle East

