2026. március 20. péntek Klaudia
Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: a migráció esetében is a jó megoldást választottuk, ez történik Ukrajna esetében is

A kettővel ezelőtti német kancellár ugyanúgy volt kiakadva Magyarországra a migráció miatt, mint most Friedrich Merz Ukrajna miatt, azonban a magyaroknak volt igaza egy évtizeddel ezelőtt is amikor a nyomásnak ellenálltunk – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető kifejtette, hogy a jelek szerint „a német kancellár továbbra is rendkívül ideges, feszült, és tovább fenyeget minket, hiszen hiába gyakoroltak óriási nyomást tegnap a magyar miniszterelnökre Brüsszelben, nem tudták elérni, hogy a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz a támogatásunkat adjuk, hiszen az ukránok továbbra is – persze Berlinnel és Brüsszellel egyeztetve – olajblokád alatt tartanak minket”.

„Mindaddig, amíg olajblokád alatt tartanak minket az ukránok, addig nem járulunk hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz. Ez mindenki számára világos, akárhogy is vannak kiakadva a németek, akárhogy is fenyegetőzik a német kancellár” – szögezte le.

„De jusson eszünkbe, volt már valami hasonló eset körülbelül egy évtizeddel, két német kancellárral és vagy három német külügyminiszterrel ezelőtt? Igen, 2015 migrációs válság. Akkor ugyanígy fenyegettek minket a németek, akkor is ideges volt ránk a német kancellár, akkor is nyomást gyakoroltak a magyar miniszterelnökre, és megpróbálták elérni, hogy mi is beengedjük az illegális migránsokat. De mi ellenálltunk, kerítést építettünk, és nem engedtünk be egyetlen illegális migránst sem” – idézte fel.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a német kancellár akkor is nagyon ideges volt, és megpróbálták elérni, hogy engedjük be az illegális migránsokat, aztán mára kiderült, hogy a magyaroknak volt igaza.

Elég, ha végigsétálnak a nagy német városok utcáin esténként, akkor látják, hogy igen, a magyaroknak volt igazuk. A magyaroknak volt igazuk akkor, amikor azt mondtuk, hogy mi nem engedünk be illegális bevándorlókat. Magyarország továbbra is a magyarok országa, egy biztonságos ország – mutatott rá.

„2015-ben is tehát óriási volt rajtunk a nyomás Németországból, Berlinből, az aktuális német kancellár részéről, mi akkor is ellenálltunk, és igazunk lett. Most is nagy a nyomás rajtunk, most is ideges a német kancellár, de mi most is ellenállunk, és most is igazunk lesz. Mert az Ukrajnában zajló háború nem a mi háborúnk, nem a mi felelősségünk, nincsen közünk hozzá, ezért abból mi ki fogunk maradni akármilyen ideges is a német kancellár” – összegzett.

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett
Az EU-csúcs csütörtöki napját követően Orbán Viktor éjszaka már rövid értékelést tartott, pénteken azonban bővebben is elemezte a helyzetet Brüsszelben. Mint mondta, „nem tekerték szőnyegbe és haza is engedik", mert „azt remélik a csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök úgy fogalmazott: április 12-én, a magyar választásokon lesz majd a második csata, amit meg kell vívnia.
 

Ali Mohammed Naini egy ellene irányuló, célzott légicsapásban vesztette életét. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő előző este úgy fogalmazott: „gyors váltások lesznek" a Forradalmi Gárda vezetőségének élén...
 

Őrült csapkodás - megint irányt váltott a forint

Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. Reggel óta veszik az olajat, a forint pedig megy utána. Most éppen 393 alatt a forint az euróval szemben, de továbbra is nagy a csapkodás.

Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik Szabi a pék: ebben a nagyvárosban nyílik a legendás pékség legújabb egysége

Hello Esztergom, Szabi vagyok a Pék! - köszönt be a neves pékmester, aki bejelentette, hogy nem kell sokat várni rá, és Esztergomban is kóstolhatjuk valódi kovászos kenyerét.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

