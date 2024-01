A NASA "új Concorde-ja" felforgathatja a repülők világát - videó

A NASA legújabb kísérleti repülőgépét úgy fejlesztették, hogy az eddigieknél jóval kisebb hangrobbanással is képes legyen a hanghatár átlepésére. Akkor következik be a hangrobbanás, amikor a repülőgépek szuperszonikus sebességre (több mint 1060 km/óra) kapcsolnak. Ezzel szemben a Quesst sokkal alacsonyabb hanghatással jár repülés közben, ezért szakértők a hangját leginkább egy kocsiajtó becsapódásához hasonlítják - írta a hirado.hu.

Szakértők szerint a NASA új fejlesztése forradalmasíthatja a szuperszonikus repülést, és gyorsabb utazást, szállítást, egészségügyi ellátást tehet lehetővé.

Az egyelőre kísérleti stádiumban lévő X-59-es több évtizedes kutatás eredménye, amelynek során radikálisan új gyártási folyamatokat alkalmaztak, többek között kiterjesztett valóság technológiát, robotfúrást és 3D-s modellezési technikákat.

Egy rövidebb videó a repülőről, lejjebb a hivatalos bemutató teljes közvetítése:

Together with @LockheedMartin, we've unveiled our new X-59 supersonic plane. The X-59 will fly later this year on the #Quesst mission to test quieter sonic booms.



What we learn could reopen the skies to commercial supersonic air travel: https://t.co/RjK3CGoFWy pic.twitter.com/028hjyUNDU