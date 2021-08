Évek óta fejleszti a NASA az X-59-es repülőgépét, amelyről azt ígérik, csendesen lépi majd át a hangsebességet. Hangrobbanás olyankor keletkezik, amikor egy repülőgép átlépi a hangsebességet. Ez a zaj, illetve a lökéshullám jelentős akadálya annak, hogy a szuperszonikus, hangnál gyorsabb repülés a civil közlekedésben is elterjedhessen. Az Egyesült Államok legnagyobb részén például tiltott, hogy egy szuperszonikus repülőgép átlépje a hangsebességet. A NASA ezért is kezdett bele az X-59-es, teljes nevén az X-59 Quiet SuperSonic Technology fejlesztébe, most pedig azt is bejelentette, hogy végre elkezdődött a szerkezet összeszerelése, amelyről egy videót is megosztott a NASA - írta a hvg.hu.

A prototípusból a Lockheed Martin kaliforniai telepén készül egy kész gép, amely a tervek szerint 1062 km/h-nál fogja elérni a szuperszonikus sebességet anélkül, hogy a földön állók hangos hangrobbanást hallanának.

A tervek szerint az első repülést még az idei évben megejtheti az X-59-es, 2022-ben pedig az első kész jármű is a NASA rendelkezésére állna.

Nyitókép: NASA Video