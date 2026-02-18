ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda
A Diadalív a párizsi Champs-Élysées sugárút végén 2020. május 27-én. Franciaországban megkezdték a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldását, így egyre nagyobb a forgalom az utakon és egyre több embert lehet látni a parkokban. Az éttermek és a bárok azonban továbbra is zárva tartanak.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

Terrorizmusért elítéltek tucatjai kerülnek vissza az utcára

Infostart / MTI

Franciaországban az idei év folyamán 35 terrorizmus miatt elítélt iszlamistát helyeznek szabadlábra – közölte a terrorelhárítási ügyészség vezetője, Olivier Christen a Le Monde című napilapnak adott interjúban.

A terrorelhárítási ügyészséget 2019-ben hozták létre Franciaországban. A szervezet azóta 101 pert kezdeményezett, míg a létrehozását megelőző 25 évben alig tíz pert tartottak az országban terrorizmus miatt.

A vádhatóság adatai szerint az elmúlt öt évben 339 iszlamista terrorizmus miatt elítélt rab szabadult ki, közülük tavaly 46-an. Köztük volt Brahim Bahrir is, aki pénteken késsel fenyegetett meg rendőröket a párizsi Diadalívnél, mielőtt azok rálőttek és megsebesítették. Az iszlamista még aznap este belehalt sebeibe.

A férfit 2013-ban Belgiumban ítéltek el terrorizmus miatt, miután késsel támadt két rendőrre. Mivel francia állampolgár volt, a Belgiumban kiszabott büntetését Franciaországban tölthette le. December 24-én helyezték szabadlábra, azóta rendőri felügyelet alatt állt.

A terrorelhárítási ügyész tájékoztatása szerint 2021-ben a börtönből szabadulók mintegy 21 százalékát ítélték el erőszakos cselekmények vagy merényletkísérletek miatt, ez a szám 2025-re közel 33 százalékra nőtt, és 2026-ra várhatóan 52 százalékra emelkedik.

Az elmúlt öt évben szabadlábra helyezett 339 elítélt közül 57-en visszakerültek a börtönbe, 49 százalékuk azért, mert nem tartotta be a rendőri felügyelet szabályait, 21 százalékuk adminisztratív intézkedés megsértése miatt, 18 százalékuk köztörvényes szabálysértés miatt, 7 százalékuk esetében terrorizmusra való felbujtás vagy provokáció volt az ok, míg 5 százalékukat erőszakos cselekmények vagy merényletek előkészítése miatt börtönözték be újra az ügyészség szerint.

