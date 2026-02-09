ARÉNA - PODCASTOK
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter sajtóértekezletet tart, miután a Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) lengyel konszern és a Kongsberg norvég hadi- és ûripari vállalat védelmi megállapodást írt alá a Varsó melletti Kobylkában 2026. január 30-án. A lengyel fegyverzeti ügynökség, az Agencja Uzbrojenia égisze alatt megkötött, 15 milliárd zloty (4,2 milliárd dollár) értékû szerzõdés értelmében SAN drónvédelmi rendszert létesítenek Lengyelország Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös határán, a Keleti pajzs védelmi rendszer részeként.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Nagy bejelentést tett a lengyel nemzetvédelmi miniszter

Infostart / MTI

A lengyel hadsereg tartalékos rendszerének átalakítását, ezzel összefüggésben egy összesen félmilliós, hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból álló hadsereg létrehozását jelentette be hétfői varsói sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.

A tárcavezető emlékeztetett: Lengyelországban csak felfüggesztették, nem pedig megszüntették a sorkatonaságot. „Bármikor visszaállítható, bár jelenleg sem a minisztérium, sem a vezérkar nem tervez ilyet” – fogalmazott a miniszter.

Bejelentette: idén is folytatják a civilek és a tartalékosok honvédelmi képzését célzó, tavaly ősszel elindított önkéntes tanfolyamokat, egyúttal a hadsereg személyzeti tartalékainak fejlesztését és működésük módosítását is tervezik.

Ezeket a terveket Kosiniak-Kamysz a demográfiai változásokkal, az újoncok várhatóan csökkenő számával indokolta.

A tartalékosok egy önként jelentkező részét úgynevezett magas készültségű kategóriába sorolják, ők rendszeres gyakorlatokon fognak részt venni. A lengyel hadsereg összlétszáma a hivatásos katonákkal, a tartalékosokkal és a szintén önkéntes területvédelmi erőkkel együtt összességében 500 ezer, gyors mozgósításra képes katonát tesz ki majd – jelezte a miniszter.

A sajtóértekezleten szintén részt vevő Wieslaw Kukula vezérkari főnök elmondta: a magas készültségű tartalékosokat évente legalább egyszer ellenőrzik, képesek-e gyorsan a kijelölt alakulatuknál jelentkezni.

Egy másik, alacsonyabb készültségű kategóriába az úgynevezett állandó készenlétű tartalékosokat sorolják. Minden tartalékosnak évente legalább nyolcnapos kiképzésen kell részt vennie. Ezért, valamint a készenlét fenntartásáért bizonyos javadalmazás jár majd – mondta el a vezérkari főnök.

