Vádat emeltek ellenzéki képviselők ellen Szlovéniában

Az ügyészség közlése szerint a vádirat Janez Zakelj, a KNOVS elnöke, Jernej Vrtovec, a testület tagja és az NSi elnöke, valamint Jozef Horvat, a bizottság korábbi tagja ellen irányul. A vádiratot február 2-án nyújtották be, a három képviselő nem hivatkozott mentelmi jogára.

A gyanú az NSi korábbi elnökét és jelenlegi európai parlamenti képviselőjét, Matej Tonint is érinti. Az ügyészség Tonin mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az Európai Parlamentnél.

A vádemelés előzménye, hogy a KNOVS 2023 novemberében bejelentés nélküli ellenőrzést tartott az országos rendőr-főkapitányságon. A vád szerint az érintett politikusok túllépték hatáskörüket, amikor a DARS állami autópálya-kezelő vállalatot érintő korrupciós ügy kapcsán titkos intézkedésekről, köztük esetleges telefonlehallgatásokról kértek tájékoztatást.

Az ügyre reagálva Weber Strasbourgban azt mondta: aggályosnak tartja, hogy ellenzéki politikusok ellen a választási kampány időszakában indul büntetőeljárás, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ügyet jogállamisági szempontból.

A szlovén kormány részéről Alenka Bratusek infrastruktúráért felelős miniszter közölte: meggyőződése, hogy Szlovéniában az ügyészség és a bíróságok függetlenül végzik munkájukat, és a bűnüldöző szerveknek végig kell vinniük az eljárást. Hozzátette: a döntés számára nem volt váratlan, mivel az ügy régóta folyamatban van.

A kisebbik koalíciós párt, a Szociáldemokraták (SD) részéről Mojca Setinc Pasek úgy vélte:

Weber nyilatkozatai elfogadhatatlan beavatkozást jelentenek a szlovén igazságszolgáltatás és az ügyészség munkájába.

Az Európai Néppárt közleményben és közösségi oldalán hangsúlyozta: a parlamenti ellenőrzés kriminalizálása veszélyt jelent a jogállamiságra, és kiáll az NSi politikusai, valamint Matej Tonin mellett.