ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.96
usd:
319.8
bux:
130180.24
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Manfred Weber, az Európai Parlament (EPP) néppárti frakciójának vezetője az uniós testület plenáris ülésén Strasbourban 2020. február 12-én. A parlament az Európai Tanács február 20-i rendkívüli ülését készíti elő, amelynek központi témája a 20212027 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetés, az úgynevezett többéves pénzügyi keret lesz.
Nyitókép: MTI/EPA/Patrick Seeger

Vádat emeltek ellenzéki képviselők ellen Szlovéniában

Infostart / MTI

Vádat emelt a szlovén különleges állami ügyészség az ellenzéki Új Szlovénia (NSi) kereszténydemokrata párthoz tartozó három parlamenti képviselő ellen hivatali visszaélés gyanúja miatt, a titkosszolgálatokat és biztonsági szerveket felügyelő parlamenti bizottság (KNOVS) munkájával összefüggésben. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője, amelynek az NSi is tagja, az ügy kapcsán a választások előtti időzítést kifogásolta, és az Európai Bizottság figyelmét is felhívta az ügyre.

Az ügyészség közlése szerint a vádirat Janez Zakelj, a KNOVS elnöke, Jernej Vrtovec, a testület tagja és az NSi elnöke, valamint Jozef Horvat, a bizottság korábbi tagja ellen irányul. A vádiratot február 2-án nyújtották be, a három képviselő nem hivatkozott mentelmi jogára.

A gyanú az NSi korábbi elnökét és jelenlegi európai parlamenti képviselőjét, Matej Tonint is érinti. Az ügyészség Tonin mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az Európai Parlamentnél.

A vádemelés előzménye, hogy a KNOVS 2023 novemberében bejelentés nélküli ellenőrzést tartott az országos rendőr-főkapitányságon. A vád szerint az érintett politikusok túllépték hatáskörüket, amikor a DARS állami autópálya-kezelő vállalatot érintő korrupciós ügy kapcsán titkos intézkedésekről, köztük esetleges telefonlehallgatásokról kértek tájékoztatást.

Az ügyre reagálva Weber Strasbourgban azt mondta: aggályosnak tartja, hogy ellenzéki politikusok ellen a választási kampány időszakában indul büntetőeljárás, és arra kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg az ügyet jogállamisági szempontból.

A szlovén kormány részéről Alenka Bratusek infrastruktúráért felelős miniszter közölte: meggyőződése, hogy Szlovéniában az ügyészség és a bíróságok függetlenül végzik munkájukat, és a bűnüldöző szerveknek végig kell vinniük az eljárást. Hozzátette: a döntés számára nem volt váratlan, mivel az ügy régóta folyamatban van.

A kisebbik koalíciós párt, a Szociáldemokraták (SD) részéről Mojca Setinc Pasek úgy vélte:

Weber nyilatkozatai elfogadhatatlan beavatkozást jelentenek a szlovén igazságszolgáltatás és az ügyészség munkájába.

Az Európai Néppárt közleményben és közösségi oldalán hangsúlyozta: a parlamenti ellenőrzés kriminalizálása veszélyt jelent a jogállamiságra, és kiáll az NSi politikusai, valamint Matej Tonin mellett.

Kezdőlap    Külföld    Vádat emeltek ellenzéki képviselők ellen Szlovéniában

vádemelés

szlovénia

parlamenti képviselő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Átalakulóban van az autópiac

Átalakulóban van az autópiac

A hazai használtautó-piacon egyre inkább a középkategória válik meghatározóvá, a piac súlypontja a 2,5-10 millió forintos árkategóriák felé tolódik – derült ki egy, a KSH-val együttműködésben készített januári statisztikából.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Minden uniós forrását elveszítheti Magyarország – az uniós bíróságnál az Európai Bizottság feloldó döntésének elkaszálását javasolják

Minden uniós forrását elveszítheti Magyarország – az uniós bíróságnál az Európai Bizottság feloldó döntésének elkaszálását javasolják

Semmisítse meg az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottság azon 2023 decemberében elfogadott határozatát, amely megszüntette a Magyarországnak járó uniós források egy részének felfüggesztését – írta Tamara Ćapeta főtanácsnok a bírói testületnek adott indítványában. Ez mintegy 12,2 milliárd eurónyi uniós forrás hozzáférését szüntetheti meg a magyar kormány számára. A pert az Európai Parlament indította az uniós végrehajtó testület ellen.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij a háború végéről: végre közel lehet a béke?

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij a háború végéről: végre közel lehet a béke?

Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

A candlelit vigil was held on Wednesday night in the remote British Columbia town where six people were killed and dozens injured.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 11:40
Újabb tömeges légicsapást zúdítottak az oroszok Ukrajnára
2026. február 12. 10:18
Összeomlott egy autópálya-viadukt az esőzések miatt Portugáliában - videó
×
×
×
×