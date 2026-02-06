ARÉNA - PODCASTOK
Tyumen, Russia - January 21, 2020: TikTok and Facebook, YouTube application on screen Apple iPhone XR
Nyitókép: 5./15 WEST/Getty Images

Sértheti az uniós szabályokat a TikTok függőséget okozó kialakítása

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint a TikTok kínai tulajdonú közösségi médiavállalat függőséget okozó felhasználói felülete sértheti a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendeletet (DSA) - közölte a brüsszeli testület.

A vizsgálat 2024 februárjában indult annak értékelésére, hogy a közösségi médiavállalat megsértette-e a DSA-t a kiskorúak védelmével, a függőséget okozó műveletek, illetve káros tartalmak kockázatainak kezelésével, a reklámok átláthatóságával kapcsolatban, valamint az adatokhoz való hozzáférés területein.

A bizottsági vizsgálat szerint az olyan funkciók, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az értesítések és a nagymértékben személyre szabott ajánlórendszer nem megfelelően felmért kockázatokat hordozhatnak a felhasználók – különösen a kiskorúak és a sérülékeny csoportok – mentális és fizikai jóllétére nézve.

A bizottság megállapítása szerint a TikTok nem vette kellően figyelembe az alkalmazás kényszeres használatára utaló fontos mutatókat, így például azt, hogy a kiskorúak mennyi időt töltenek az applikációval éjszaka, milyen gyakran nyitják meg az alkalmazást, illetve más, a túlzott használatra utaló jelzéseket.

Az uniós végrehajtó testület szerint a TikTok által alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések – így az időkorlátozó és szülői felügyeleti eszközök – nem bizonyultak kellően hatékonynak. A bizottság értékelése szerint ezek az eszközök könnyen figyelmen kívül hagyhatók, kevés akadályt jelentenek a használat csökkentésében, illetve a szülői beállítások alkalmazása túlzott terhet és digitális jártasságot igényelhet.

A testület jelenlegi álláspontja szerint a TikToknak alapvető változtatásokat kellene végrehajtania szolgáltatása kialakításában, például a végtelen görgetés fokozatos megszüntetésével, hatékony – akár éjszakai – képernyőidő-szünetek bevezetésével, valamint az ajánlórendszer módosításával.

Az előzetes megállapítások nem jelentenek végleges döntést. A TikToknak lehetősége van reagálni a bizottság észrevételeire.

Amennyiben az Európai Bizottság végleges döntésében is jogsértést állapít meg, úgynevezett nem-megfelelési határozatot hozhat, amelynek nyomán a szolgáltatóval szemben a jogsértés súlyától és időtartamától függően, akár a globális éves árbevétel legfeljebb 6 százalékát elérő bírság is kiszabható.

