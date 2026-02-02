ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 2. hétfő
Az áldozatok elõtt róják le kegyeletüket emberek a tûzvészben leégett crans-montanai Le Constellation bár közelében 2026. január 5-én. Szilveszteréjjel tûz ütött ki a bárban, és negyven ember életét vesztette, száztizenkilenc megsérült.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Cyril Zingaro

Újabb halál a svájci szilveszteri pokol után

Infostart

Egy 18 éves fiatal halt bele azokba a sérülésekbe, amelyeket a Le Constellation bárban történt katasztrófában szerzett.

A svájci hatóságok február 1-én arról számoltak be, hogy meghalt az a 18 éves fiatal, aki az alpesi üdülőhelyen, Crans-Montanában található Le Constellation bár szilveszteri bulija során kitört tűzvészben sérült meg – számolt be a 24.hu, a Reuters-t idézve.

Svájc modern kori történetének egyik legsúlyosabb katasztrófájának így már 41 halálos áldozata van.

A svájci állampolgárságú fiatal férfit egy zürichi kórházban ápolták, ám január 31-én életét vesztette. A tűzeset áldozatainak többsége tinédzser, a 116 sérült közül néhányan még mindig kórházban vannak súlyos sérülésekkel.

Január 31-én több száz ember vonult fel a gyászoló szülőkkel együtt a Lausanne közelében fekvő Lutry városában. Egy transzparenst is kifeszítettek, amelyen igazságszolgáltatást követeltek. „Ma csak igazságot és igazságszolgáltatást kérünk, utána pedig gyászolni fogunk” – mondta beszédében Laetitia Brodard-Sitre, aki 17 éves fiát, Arthurt vesztette el a balesetben.

A vizsgálatok szerint a katasztrófát magasba emelt csillagszórók okozták. A nyomozás alapján a bár egyik kijárata a katasztrófa idején zárva volt, a Le Constellationban pedig a tűzeset előtt öt éven át nem volt biztonsági ellenőrzés. A szórakozóhely tulajdonosát letartóztatták.

A baleset diplomáciai feszültséget is okozott. A katasztrófában olasz állampolgárok is életüket vesztették, Olaszországban pedig többen tiltakoztak, amiért a bár tulajdonosa óvadék ellenében szabadulhatott. A svájci hatóságok a héten közölték, hogy hozzáférést biztosítanak a római ügyészségnek az összegyűjtött bizonyítékokhoz.

Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

A jövőben akár több ezer eurós bírságra is számíthat az a bevándorló, aki félbehagyja az osztrák hatóságok által indított nyelvi tanfolyamot. A Migrációkutató Intézet szerint a kormányzati feltevések alapján 49 ezer diák nem tud részt venni az iskolai tanórákon nyelvi hiányosságok miatt, a kurzusokat pedig tavaly 10 ezer migráns hagyta ott. Az intézkedésről az InfoRádió Dócza Edith Krisztina vezető elemzőt kérdezte.
