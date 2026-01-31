ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nagyfeszültségű vezeték a havas tájban.
Nyitókép: Getty Images/SOPHIE-CARON

Két, Oroszországgal szomszédos állam áramellátása is összeomlott

Infostart / MTI

Ukrajna és Moldova több részében, köztük a fővárosokban, Kijevben és Chisinauban is jelentős áramkimaradás volt szombaton nagyfeszültségű távvezetékek meghibásodása miatt – közölték ukrán és moldovai tisztviselők.

Az áramkimaradás legalább négy ukrán régiót és Moldova több térségét is érintette. Ezeket a hatóságok nem hozták közvetlen összefüggésbe a háborúval, vagyis az orosz támadásokkal. Az ukrán digitális minisztérium közlése szerint nem történt kibertámadás.

Az ukrán energiaügyi miniszter közlése szerint a műszaki meghibásodás helyi idő szerint 10 óra 42 perckor történt, ami egyszerre okozott kimaradást két nagyfeszültségű vezetéken: a Románia és Moldova villamosenergia-rendszerét összekötő 400 kilovoltos vezetéken, valamint a Nyugat- és Közép-Ukrajnát összekötő 750 kilovoltos távvezetéken.

Kijevben ideiglenesen leállt a metróközlekedés, és átmenetileg a vízellátás is szünetelt.

A meghibásodás után az ukrán villamosenergia-rendszerben több alállomáson automatikusan működésbe léptek a védelmi rendszerek, és ideiglenesen leválasztottak egyes atomerőművi blokkokat a hálózatról. A villamosenergia-rendszer egy részét csaknem egy óra hosszára le kellett állítani. Energetikai források szerint a blokkok később csökkentett teljesítménnyel, de üzemeltek tovább.

A moldovai energiaügyi minisztérium közölte, hogy a Moldovában tapasztalt kimaradásokat az ukrán hálózat meghibásodása okozta, nevezetesen feszültségingadozás lépett fel a Moldovát ellátó egyik nagyfeszültségű távvezetéken. Chisinau több kerületében megszűnt az áramszolgáltatás – közölte Ion Ceban polgármester, hozzátéve, hogy több helyen a közlekedési lámpák sem működtek, a tömegközlekedés pedig leállt.

Az ukrán energiarendszer a hét végére visszatért hideghullám miatt fokozott terhelésnek van kitéve. Oroszország pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok kérésére vasárnapig felfüggeszti az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásait, Kijev pedig jelezte, hogy viszonozza a lépést.

Kezdőlap    Külföld    Két, Oroszországgal szomszédos állam áramellátása is összeomlott

ukrajna

áram

moldova

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Jön az újabb közlekedési lámpa

Az Észak-Karolina Állami Egyetem kutatói egy negyedik, fehér fény bevezetését javasolják, amely az önvezető autók térnyerésével radikálisan csökkenthetné a kereszteződésekben való várakozási időt.
VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Összeomlott Ukrajna áramellátó rendszere, akadoznak a béketárgyalások - Szombati híreink az ukrán frontról percről percre

Akadoznak az orosz-ukrán béketárgyalások, az oroszok folyamatosan újabb és újabb feltételekkel állnak elő. Donald Trump amerikai elnök ettől függetlenül optimista: úgy látja, közel a megállapodás. Nagyon úgy fest, hogy közben az orosz hadsereg délen, Zaporizzsja megyében komolyabb offenzívába kezdett, több települést is elfoglaltak Huljajpolétől északra, most Zaliznyicsnye bekerítésén dolgoznak. A nap folyamán műszaki hiba miatt összeomlott Ukrajna (és Moldova) áramellátó-rendszere: Kijevben és több nagyvárosban megszűnt az áramellátás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Tudtad, hogy te is fogyasztasz afrodiziákumokat? Mit tudsz a hírhedt csodaszerekről?

Kvíz: Tudtad, hogy te is fogyasztasz afrodiziákumokat? Mit tudsz a hírhedt csodaszerekről?

Ha szívesen megismerkednél közelebbről is az afrodiziákumok misztikus világával, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és válaszold meg kérdéseinket! Készen állsz a próbára?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 31. 16:35
Elismerték az oroszok, nem lövik az ukrán energetikai létesítményeket
2026. január 31. 15:43
Szíria még nem stabil, maradhatnak a menekültek Európában - mondja egy EU-biztos
×
×
×
×