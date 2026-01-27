ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Alan Thornton/Getty Images

Kamionblokáddal tiltakoznak a fuvarosok a magyar-szerb határon

Infostart

Akcióba kezdtek a szerb, a montenegrói és a bosnyák fuvarozók, határozatlan ideig blokád alá volták hétfőn a schengeni határátkelőkre vezető utak teherforgalmi sávjait. Röszke, Tompa és Hercegszántó is érintett.

A Szerb Köztársaság, Bosznia-Hercegovina és Montenegró fuvarozók szövetségének tagjai január 26-ától több helyen kamionblokádot állítottak fel a schengeni országokkal közös határátkelőknél – írja a baon.hu.

A demonstráció hétfőn 12 órától kezdődött és határozatlan ideig tart a rendőrség közlése szerint. Hétfő délután a tompai határátkelőre vezető 53-as főúton semmilyen forgalmi torlódás nem volt, míg a szerb oldalon mintegy másfél-két kilométer hosszan várakoztak a kamionok a Szerbiából való kilépésre és a schengeni övezetbe való belépésre.

Az EU-s szabályozás szerint a tegállami állampolgársággal nem rendelkező sofőrök fél év alatt csak 90 napot tartózkodhatnak az Európai Unió területén.

Ez a szerb, bosnyák és montenegrói teherfuvarozók szerint teljesen el fogja lehetetleníteni őket, a blokáddal erre szeretnék felhívni a figyelmet. Az elmúlt években több egyeztetés is zajlott, azonban a fuvarozók szerint nem kaptak kielégítő választ. Jelenleg az a tervük, hogy ha kell, akkor napokig demonstrálni fognak, úgy készültek, hogy addig lesznek az utakon, amíg nem történik valamilyen válaszreakció, esetleg nem hoznak más, rájuk nézve kedvezőbb döntést az Európai Unióban.

Azt is hangsúlyozták, hogy a személyi forgalom a továbbiakban is zavartalan lesz; nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a kamionok ne tudjanak átkelni a határon, csakis azokat a sávokat blokkolják.

A Szabadkát elkerülő úton a leálló sávban várakozó kamionok között a legtöbb szerb kamion mellett lengyel és magyar kamionok is sorakoztak

a magyar lap szerint.

A rendőrség alternatív útvonalakat és biztonságos várakozóhelyeket javasol a torlódások elkerülésére. Magyarországon a Röszke, Tompa és Hercegszántó teherforgalmi átkelői érintettek mind a be-, mind a kilépő forgalomban. A rendőrség által ajánlott alternatív útvonalak:

  • Az M5-ös autópályáról az M43-asra letérve Románia felé a Csanádpalota (Nagylak II.) autópálya-határátkelőn lehet haladni.
  • Az M4-es autóúton a Nagykereki (Bors II.) határátkelőt javasolják Románia irányában.
  • Az M6-os autópályáról nem szabad a szerb határ felé letérni; az érintett járművek Horvátország felé haladjanak, és használják a horvát tranzitútvonalakat.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy érdemes előre tervezni, és a lezárt határszakaszok közelébe ne közelítsenek a járművezetők. Várakozásra a nagy kapacitású kamionparkolókat ajánlják az M1-es, M0-s, M5-ös és M6-os autópályák mentén.

