Nincs megállás, tovább bontják a Maduro-rendszer tégláit

Delcy Rodriguez a Telegramon közzétett üzenetében megköszönte a volt miniszter munkáját, és hozzátette, hogy a tárca a kereskedelmi minisztérium fennhatósága alá kerül.

A kolumbiai születésű Saabot – aki egyebek között mélyítette a kapcsolatokat Venezuela és Irán között az olajkereskedelem terén – tavaly decemberben nevezte ki a minisztérium élére Maduro, akit viszont nem sokkal később az Egyesült Államok katonai akcióval elrabolt.

Saabot 2021-ben Floridában – pénzmosással kapcsolatos vádak miatt – bebörtönözték, majd 2023-ban, fogolycsere keretében tért vissza Venezuelába.