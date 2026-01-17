ARÉNA - PODCASTOK
Nicolás Maduro venezuelai elnök beszédet mond támogatói elõtt a Santa Inés-i csata 166. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen Caracasban 2025. december 10-én, amikor María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetõ Nobel-békedíjat kapott Norvégiában a demokratikus jogok venezuelai érvényesítésére irányuló erõfeszítései elismeréseként.
Nyitókép: MTI/AP/Ariana Cubillos

Nincs megállás, tovább bontják a Maduro-rendszer tégláit

Infostart / MTI

A venezuelai átmeneti elnök pénteken felmentette hivatalából az iparügyi tárca élén álló, Nicolás Maduro, az amerikaiak által elmozdított államfő szövetségesének tartott Alex Saabot.

Delcy Rodriguez a Telegramon közzétett üzenetében megköszönte a volt miniszter munkáját, és hozzátette, hogy a tárca a kereskedelmi minisztérium fennhatósága alá kerül.

A kolumbiai születésű Saabot – aki egyebek között mélyítette a kapcsolatokat Venezuela és Irán között az olajkereskedelem terén – tavaly decemberben nevezte ki a minisztérium élére Maduro, akit viszont nem sokkal később az Egyesült Államok katonai akcióval elrabolt.

Saabot 2021-ben Floridában – pénzmosással kapcsolatos vádak miatt – bebörtönözték, majd 2023-ban, fogolycsere keretében tért vissza Venezuelába.

