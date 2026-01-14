ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint different mixed banknotes and Magyar passport
Nyitókép: photovs/Getty Images

A magyar útlevél nagyon menő úti okmány – mutatjuk, miért

Infostart

A londoni Henley & Partners összeállította a világ legelőkelőbb útleveleinek listáját.

A cég a világ légitársaságait tömörítő, Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, az IATA adatait felhasználva állította össze a listát. A rangsorolás szempontja pedig az volt, hogy vajon melyik útlevéllel lehet a világ legtöbb államába vízum nélkül ellátogatni? Az első három helyet ázsiai országok, Szingapúr, Japán és Dél-Korea foglalják el. A városállam polgárai 227 országból 192-be külön engedély is beléphetnek, míg a japánok és a koreaiak csak 188-ba.

A harmadik helyen már több ország osztozik. A dán, a luxembourgi, a spanyol, a svéd és a svájci útlevelek tulajdonosai 186 országba mehetnek vízum nélkül. Őket az osztrákok, belgák, finnek, franciák, németek, görögök, írek, olaszok, hollandok és norvégok követik. Számukra 185 ország vízum mentes a 227-ből.

És akkor jövünk mi, magyarok.

A portugálokkal, szlovákokkal, szlovénokkal és az Egyesült Arab Emirátusok polgáraival együtt, nekünk 184 országba nem kell beutazási engedélyt kérnünk. Utánunk jönnek a lengyelek, a csehek, a horvátok, az észtek és a máltaiak, valamint Új Zéland lakói is. Aztán a hetedik helyre kerültek az ausztrálok, a britek, a lettek és a lichtensteiniek.

Az Egyesült Államok jön rögtön ezután, bár az eredményeket ismertetve a BBC megjegyzi, hogy tavaly még az USA volt a lista legalján, köszönhetően a Trump kormány megszigorodott beutazási politikájának. Erre válaszul ugyanis a többi állam szintén bevezette a vízumkényszert az amerikaiakkal szemben. Azóta Washington feloldotta a korlátozásokat, így visszakerülhetett a korábbi pozíciójába. Azonban a Fehér Ház intézkedései mély nyomokat hagyhattak jó néhány amerikaiban, akik nem kedvelik, ha akadályozzák őket a mozgásukban.

Ezért meglepően sokan közülük igyekeznek kettős állampolgárságot szerezni.

A Henley & Partners egyike azoknak a cégeknek, amelyek dúsgazdag embereknek segítenek abban, hogy megkaphassák egy másik ország állampolgárságát és ezzel úti okmányát is. A cég nemrég azt nyilatkozta a CNN-nek, hogy 2025-ben 91 ügyfelükből minden harmadik amerikai volt.

Ugyanakkor a londoni székhelyű vállalat elnöke a BBC-nek azt is elmondta, hogy tapasztalataik alapján az elmúlt 20 évben rendkívüli módon felélénkült a világban a mobilitás, ám ez nem egyenlően igaz minden országra. Christian H. Kaelin szerint a könnyű utazgatás előnyeit főként a gazdaságilag nagyon erős és politikailag igen stabil államok polgárai élvezhetik.

Ezt erősítette meg Misha Glenny, újságíró és a bécsi Humán Tudományok Intézetének rektora is:

„Az útlevél ereje végső soron a politikai stabilitást, a diplomáciai hitelességet és a nemzetközi szabályok alakításának képességét tükrözi”

Ezek után nem csoda, hogy rangsor legalján Afganisztán áll, felette a 100. Szíria és a 99. pedig Irak. Aki ezeknek az országoknak az útlevelével próbál utazni, annak 24, 26 és 29 állam kivételével, mindenhova vízumot kell kérnie.

