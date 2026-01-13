ARÉNA - PODCASTOK
Airport runway lights shining through thick fog, gradually disappearing into the mist, creating an atmospheric and enigmatic scene.
Nyitókép: Daniel Garrido / Getty Images

Leállt a bécsi repülőtér

Infostart / MTI

Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér – jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője.

A szóvivő szerint a repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani. A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.

Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át.

A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető.

(A nyitókép illusztráció.)

