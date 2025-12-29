ARÉNA - PODCASTOK
Műholdak a Föld körül keringve teszik lehetővé a globális telekommunikációt és a nagysebességű internet-hozzáférést.
Nyitókép: Getty Images

Meghökkentő dologra képes egy kis balkáni ország az űrben

Infostart

Alacsony Föld körüli pályára állították az első montenegrói műholdat – jelentette be Filip Jovicevic, a Montenegrói Űrkutatási Hivatal (MSR) igazgatója.

Montenegró ezzel új fejezetet írt technológiai és tudományos történetében - mutatott rá.

A montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint – amelyben videófelvételt is közölt a kilövésről – a Luca (Lucsa) nevet viselő műholdat egy Szojuz hordozórakétával, az orosz–kínai határhoz közeli Vosztocsnij űrrepülőtérről indították el.

A bejelentések szerint a montenegrói űrprogram ezzel nem ér véget, az MSR a rakétafejlesztés felé fordul, és előbb szuborbitális, majd orbitális rakétát fog fejleszteni, ami Montenegró történetének legnagyobb technológiai áttörését jelentheti majd.

(Nyitóképünk illusztráció)

