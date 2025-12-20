Több száz migránst fogtak el Görögországban

A sziget partközeli vizeinél észlelt hajón 545-en utaztak. Az embereket a tervek szerint menekülttáborokba viszik.

A hatóságok az érkezők nagy számát azzal magyarázták, hogy az embercsempészek vélhetően kihasználták az elmúlt időszak viszonylag nyugodt időjárását, hogy hajókat indítsanak Európa felé.

Krétára idén mér csaknem 18 ezer migráns érkezett, míg 2024-ben ez a szám körülbelül ötezer volt.

A hajók nagy részét a líbiai Tobruk kikötőjéből bocsátják vízre. Jóllehet Tobrukot alig több mint 300 kilométer választja el Krétától, az átkelés veszélyeket hordoz magában: mindössze két hete 14 egyiptomi fulladt vízbe, további 13 pedig eltűnt a szigettől 20 tengeri mérföldre délnyugatra, mert elsüllyedt a gumicsónakjuk.