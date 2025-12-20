Több száz migránst fogtak el Görögországban

A sziget partközeli vizeinél észlelt hajón 545-en utaztak. Az embereket a tervek szerint menekülttáborokba viszik.
A hatóságok az érkezők nagy számát azzal magyarázták, hogy az embercsempészek vélhetően kihasználták az elmúlt időszak viszonylag nyugodt időjárását, hogy hajókat indítsanak Európa felé.
Κρήτη: Πλοίο με πάνω από 500 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Κοινή επιχείρηση Λιμενικού και Frontex για την διάσωσή τους#ειδησεις #news #tanea #taneagr #fyp #greektiktok #κρητη #kriti #creta #gaudos #γαυδος #μεταναστες #metanastes pic.twitter.com/88IHfh1nou— TA NEA (@ta_nea) December 19, 2025
Krétára idén mér csaknem 18 ezer migráns érkezett, míg 2024-ben ez a szám körülbelül ötezer volt.
??BREAKING UPDATES ?— Core (SatoshiPlus) #BTC, #ETH & #BNB Believers (@corechaincrypto) December 19, 2025
?? 545 MIGRANTS LANDED IN GREECE AFTER PACKED BOAT WAS RESCUED OFF COAST
Greek authorities rescued hundreds of migrants who were crowded onto a fishing boat off the southernmost island of Gavdos early on Friday. The boat likely left from Libya and was… https://t.co/7Dy4SmQECr pic.twitter.com/mnCUmhXd1P
A hajók nagy részét a líbiai Tobruk kikötőjéből bocsátják vízre. Jóllehet Tobrukot alig több mint 300 kilométer választja el Krétától, az átkelés veszélyeket hordoz magában: mindössze két hete 14 egyiptomi fulladt vízbe, további 13 pedig eltűnt a szigettől 20 tengeri mérföldre délnyugatra, mert elsüllyedt a gumicsónakjuk.