ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Több mint 650 illegális bevándorlóra bukkant Kréta partjainál a görög parti őrség és az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex az utóbbi két napban.
Nyitókép: X / Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Hellenic Red Cross

Több száz migránst fogtak el Görögországban

Infostart / MTI

Több mint 650 illegális bevándorlóra bukkant Kréta partjainál a görög parti őrség és az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex az utóbbi két napban - jelentette az ERT görög közszolgálati televízió a parti őrség bejelentésére hivatkozva.

A sziget partközeli vizeinél észlelt hajón 545-en utaztak. Az embereket a tervek szerint menekülttáborokba viszik.

A hatóságok az érkezők nagy számát azzal magyarázták, hogy az embercsempészek vélhetően kihasználták az elmúlt időszak viszonylag nyugodt időjárását, hogy hajókat indítsanak Európa felé.

Krétára idén mér csaknem 18 ezer migráns érkezett, míg 2024-ben ez a szám körülbelül ötezer volt.

A hajók nagy részét a líbiai Tobruk kikötőjéből bocsátják vízre. Jóllehet Tobrukot alig több mint 300 kilométer választja el Krétától, az átkelés veszélyeket hordoz magában: mindössze két hete 14 egyiptomi fulladt vízbe, további 13 pedig eltűnt a szigettől 20 tengeri mérföldre délnyugatra, mert elsüllyedt a gumicsónakjuk.

Kezdőlap    Külföld    Több száz migránst fogtak el Görögországban

görögország

migránsok

kréta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába
A Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlések közül a legnagyobbra került sor Szegeden szombaton, a Lázár János országjárásának szegedi programjával összekötött eseményen felszólalt a kormányfő is. Arról beszélt, hogy 2026 az utolsó választás az európai háború előtt, a szankciók és a háború 20 milliárd eurót vett el Magyarországtól, a javító-nevelő intézetek most nem jól működnek, a büntetés-végrehajtás alá kell rendelni őket.
Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Egy arany- és egy ezüstéremmel, valamint két új országos csúccsal tért vissza az Egyesült Államokba a lublini rövid pályás Eb-ről a 22 éves úszó. Szokolai László tanítványa az InfoRádióban azt mondta, a 800 méter gyors világbajnoki címvédőjeként érzett némi nyomást, de ez nem vetette vissza, hanem éppenhogy motiválta. Arról is beszélt, milyen nehézségeket jelent számára a kétlaki élet.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs szükség több vendégmunkásra – Bőven elég az EU-n kívüli dolgozókra megszabott kvóta

Nincs szükség több vendégmunkásra – Bőven elég az EU-n kívüli dolgozókra megszabott kvóta

Még december elején közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), hogy az idei évhez hasonlóan jövőre is csak maximum 35 ezer EU-n kívüli, úgynevezett harmadik országbeli munkavállaló dolgozhat Magyarországon. Mivel a gyenge gazdasági teljesítmény miatt idén sem volt szükség ennyi külföldi dolgozóra, a munkaerő-közvetítéssel és -kölcsönzéssel foglalkozó cégek szerint ez a szám 2026-ban is bőven lefedi majd az igényeket. Ezen csak az változtatna, ha hirtelen tényleg meglódulna a magyar gazdaság teljesítménye. A gazdasági tárca közlése szerint a visegrádi országok körében Magyarországon a legalacsonyabb a harmadik országbeli foglalkoztatottak aránya. A hivatalos tájékoztatás szerint jelenleg Magyarországon 2,6%-os az EU-n kívülről érkező munkavállalók aránya, ugyanakkor vannak olyan kategóriák, amelyek nem esnek a 35 ezres kvóta hatálya alá, tehát a pontos számuk valójában nem ismert.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kishíján milliók számára tette tönkre a karácsonyt Donald Trump: mérlegen a 2025-ös vámháború

Kishíján milliók számára tette tönkre a karácsonyt Donald Trump: mérlegen a 2025-ös vámháború

A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Democrats have criticised the justice department for releasing only some documents, alleging it violates the law ordering the files to be released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 13:45
Szaunában rekedt és meghalt egy házaspár
2025. december 20. 10:51
Több halottja is van az Odessza elleni orosz rakétacsapásnak - videó
×
×
×
×