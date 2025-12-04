Donald Trump elégedett a moszkvai fejleményekkel, de nem érti Putyint

Donald Trump szerdán fehér házi dolgozószobájában újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a moszkvai megbeszélést követően beszélt Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, akik arról a benyomásukról számoltak be, hogy az orosz elnök "le akarja zárni a háborút".

"Azt gondolom, hogy Putyin vissza akar térni egy normális élethez és szeretne kereskedni az Egyesült Államokkal, ahelyett, hogy katonák ezreit veszítené el minden héten" – fogalmazott az amerikai elnök, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy azt nem tudja, ténylegesen mire vezet majd a keddi egyeztetés Moszkvában.

Az orosz kormány reakciójával kapcsolatban feltett kérdésre, miszerint Moszkva nem akar kompromisszumot, Donald Trump úgy reagált: "nem tudom a Kreml mit csinál".

Ukrajna pozíciójával kapcsolatban Donald Trump úgy vélte, hogy Kijevvel jó egyezséget sikerült kidolgozni, majd megjegyezte, hogy a megállapodáshoz két félre van szükség.

Egyben azt a véleményét is kifejezte, hogy az ukrán elnök február végi washingtoni látogatása idején alkalmasabb lett volna az idő megkötni az egyezséget a háború lezárásáról. "Most számos dolog mutat az ellenükben" – fűzte hozzá az amerikai elnök Ukrajna helyzetére utalva.