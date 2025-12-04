ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 4. csütörtök
Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok katonai vezetésének tanácskozásán a tengerészgyalogság virginiai támaszpontján, Quanticóban 2025. szeptember 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Getty Images pool/Andrew Harnik

Donald Trump elégedett a moszkvai fejleményekkel, de nem érti Putyint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Donald Trump "nagyon jónak" minősítette megbízottjai és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozóját.

Donald Trump szerdán fehér házi dolgozószobájában újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a moszkvai megbeszélést követően beszélt Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, akik arról a benyomásukról számoltak be, hogy az orosz elnök "le akarja zárni a háborút".

"Azt gondolom, hogy Putyin vissza akar térni egy normális élethez és szeretne kereskedni az Egyesült Államokkal, ahelyett, hogy katonák ezreit veszítené el minden héten" – fogalmazott az amerikai elnök, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy azt nem tudja, ténylegesen mire vezet majd a keddi egyeztetés Moszkvában.

Az orosz kormány reakciójával kapcsolatban feltett kérdésre, miszerint Moszkva nem akar kompromisszumot, Donald Trump úgy reagált: "nem tudom a Kreml mit csinál".

Ukrajna pozíciójával kapcsolatban Donald Trump úgy vélte, hogy Kijevvel jó egyezséget sikerült kidolgozni, majd megjegyezte, hogy a megállapodáshoz két félre van szükség.

Egyben azt a véleményét is kifejezte, hogy az ukrán elnök február végi washingtoni látogatása idején alkalmasabb lett volna az idő megkötni az egyezséget a háború lezárásáról. "Most számos dolog mutat az ellenükben" – fűzte hozzá az amerikai elnök Ukrajna helyzetére utalva.

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Bendarzsevszkij Anton: jövőre már lehet esély a béketerv elfogadására

Az intenzív tárgyalások ellenére nem vár rövid időn belül megegyezést az amerikai béketervről az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Steve Witkoff amerikai különmegbízott moszkvai tárgyalása után Bendarzsevszkij Anton az InfoRádió Geotrendek című műsorában úgy vélte, hogy csak 2026-ban lehet esély a megegyezésre, amikorra stratégiai szempontok alapján kritikusra fordul a helyzet az ukrán hadseregben és az orosz gazdaságban.
 

Egy parlamenti bizottság elutasította az Ukrajna melletti határozatot Csehországban

Kis-Benedek József: az oroszokat is „zavarja” Ukrajna egyik támadásfajtájának eredményessége

A Kreml a fronthelyzet változásával érvel a tárgyalóasztal mellett

