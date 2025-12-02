ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) Steven Witkoffot, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottját fogadja a moszkvai Kremlben 2025. augusztus 6-án.MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

„Fontos nap a béke ügyében” – Orosz-amerikai tárgyalások kezdődtek Moszkvában

Infostart / MTI

A dél-ázsiai ország azért részesült kedden megkülönböztetett bánásmódban, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök a hét másodok felében állami látogatást tesz Indiában.

„Lehetőségük lesz megvitatni azokat az ukrán-amerikai megállapodásokat, amelyeket a megoldás keresésében elértek" - mondta a sajtótitkár.

A Kreml szóvivője szerint az amerikai fél az utóbbi két hétben intenzíven tárgyalt Ukrajna képviselőivel az Egyesült Államok elnökének tervéről.

„Nagyra értékeljük Donald Trumpnak és kormányának erőfeszítéseit, és szeretnénk sok nemzedéknyi időre megoldani biztonsági problémáinkat" - tette hozzá.

Witkoffot és Kushnert Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója fogadta a Domogyedovo-2 repülőtéren.

„Fontos nap ez a béke ügyében: az a csapat, amely kiharcolta Trump elnök Gázai övezeti békemegállapodását, Moszkvába érkezik, hogy előmozdítsa Trump programját az ukrajnai béke érdekében" - írta előzetesen Dmitrijev az X-en.

