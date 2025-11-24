ARÉNA - PODCASTOK
A kínai haditengerészet legújabb drónanyahajója, a Szecsuán a vízre bocsátáskor.
Nyitókép: Wikipédia

Hamarosan hadrendbe állhat Kína első drónanyahajója

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Befejezte nyílttengeri próbaútját a kínai hadiflotta legújabb partraszállást támogató hajója.

A Type 076 típus új fejezetet nyit a Népi Felszabadító Hadsereg haditengerészetének történetében. Ez az első olyan egység, amelyet kifejezetten drónok számára terveztek, ám akkora méretű, hogy helikopterek, vagy akár még kisebb, ember vezette repülőgépek is használhatják.

Az 50 ezer tonna vízkiszorítású hadihajó – 252 méter hosszú, 45 méter széles repülőfedélzetével –majdnem kétszer olyan nagy, mint az olaszok Trieszt nevű úszó reptere, vagy a spanyol flotta zászlóshajója, a Juan Carlos repülőgép-hordozó.

De még az USA hasonló kategóriába tartozó America és Wasp osztályú rohamhajóinál is méretesebb.

A Szecsuán nevet viselő egység azzal is kiemelkedik a többi közül, hogy elektromágneses katapulttal látták el, akárcsak a nemrég hadrendbe állított Fucsián anyahajót. Mi több, a drónhordozónak még hosszabb is a katapultja, így alkalmas egészen nagy méretű robotok indítására. Ezeket aztán három, szintén elektromos működtetésű fékezőrendszer állítja meg, amikor visszatérnek a fedélzetre.

A kínai mérnökök a jármű kialakításánál a brit Queen Elizabeth anyahajót vették alapul: a Szecsuánra is két szigetet terveztek. Az elsőből végzik a hajó irányítását, míg a hátsó a drónok vezérlését végző tengerészek munkahelye. Feltehetően itt kaptak helyet azok is, akik a hajó rendkívül fejlett felderítő és légtérfigyelő rendszereit kezelik.

A menetirány szerinti bal oldalon (port side) látható fehér csík jelöli az elektromágneses katapult helyét. Kép: Wikipédia
A menetirány szerinti bal oldalon (port side) látható fehér csík jelöli az elektromágneses katapult helyét. Kép: Wikipédia

Az új hadihajón két 21 MW-os gázturbina és hat darab 6 MW-os dízel generátor biztosítja a meghajtást végző villanymotorok, az elektromágnese katapult, valamint a rengeteg kommunikációs, illetve megfigyelő rendszer áramellátását. Az aggregátorok teljesítménye ahhoz is bőven elegendő, hogy a Szecsuánt a későbbiekben energiafegyverekkel lehessen felszerelni – bár a fegyverzete már most is szokatlanul erős egy anyahajóhoz képest. 24 függőleges cella szolgál a támadó és a légelhárító rakéták indítására, míg a közvetlen védelmre három darab radarvezérlésű, 30 milliméteres gyorstüzelő ágyú szolgál.

A repülőfedélzet alatt találhatók a hangárok, amelyekből két lift emeli fel a bevetésre induló robotokat.

Az Army Recognition úgy értesült, hogy főleg a legújabb fejlesztésű GJ-11-es és WZ-7-es drónokról lehet szó. Ezek 12-14 méteres fesztávolságú autonóm repülőeszközök, amik felderítésre, rakéták célba irányítására és közvetlen csapásmérésre is megfelelőek. Utóbbihoz a belsőtereikben nagyjából kéttonnányi fegyvert képesek magukkal vinni. Kimondottan nagy hatótávolságú, hosszú repülési idejű drónok ezek. A GJ-11-es ezenfelül még olyan formájú is, hogy az ellenséges radarok csak nehezen tudják észrevenni.

A drónhangárok alatt van a hajó elárasztható deszantfedélzete, ahonnan két, légpárnás partraszálló járművet lehet vízre tenni, illetve visszafogadni. Összesen ezer főnyi tengerészgyalogos különítmény tartozik a hajó személyzetéhez. Őket klasszikus „kétéltű” feladatok és különleges rajtaütések végrehajtására képezik ki.

Úgy tudni, hogy a Szecsuán nem felváltja, hanem kiegészíti a kínai hadiflotta eddigi két, kisebb rohamhajó-osztályába tartozó Type 075 helikopterhordozókat, illetve a Type 071-es partraszállást támogató egységeket. Valószínű, hogy háborúban a legnagyobb és legmodernebb Szecsuán lenne a támadó kötelék zászlóshajója.

Egy feltételezett, Tajvan elleni invázió esetén a vezér legfeljebb 150-300 kilométerre közelítené meg a sziget partjait, és drónjaival onnan derítené fel, illetve pusztítaná a védők légelhárító, valamint hajók elleni ütegeit. Mindeközben információkkal látná el a többi támadó egységet az ellenséges erőkről és célra is vezetné a szárazföldről, vagy más hadihajókról indított rakétákat. Amikor pedig már sikerült eléggé megtépázni a sziget védelmét, akkor szállnának partra légpárnás járműveikkel a tengerészgyalogosok. A még megmaradt ellenállás felszámolását követően hídfőt létesítenének, hogy háborítatlanul kiköthessenek a megszálló erőket hordozó szállítóhajók.

Ugyanakkor az Army Recognition megjegyzi, hogy a Szecsuán nagy harcértéke miatt kiemelten fontos, méreténél fogva pedig meglehetősen könnyű célpontja lenne mind a tajvani védőknek, mind pedig az őket távolról támogató, amerikai hadiflottának.

