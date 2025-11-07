ARÉNA - PODCASTOK
A kínai haditengerészet legújabb anyahajója a Type 004.
Erődemonstráció: hadrendbe állt Kína első saját tervezésű repülőgép-hordozója

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kína hadrendbe állította első, teljes egészében saját tervezésű és gyártású repülőgép-hordozóját, a Fucsient, amelyet Hszi Csin-ping kínai elnök jelenlétében avattak fel a déli Hajnan szigetén.

A Fucsien a harmadik kínai repülőgép-hordozó, és az első, amelyet elektromágneses katapult-rendszerrel szereltek fel, ami lehetővé teszi nagyobb és nehezebb, teljes fegyverzettel felszálló repülőgépek indítását. A hajó Fucsien tartományról kapta a nevét, amely a Tajvani-szorossal szemben fekszik.

A több hónapos tengeri tesztek után szolgálatba állított hordozó sík fedélzete és új technológiája révén jóval nagyobb harci kapacitással rendelkezik, mint a korábbi két hajó: az orosz tervezésű Liaoning és a kínaiak által továbbfejlesztett, 2019 decemberében átadott Santung.

A próbarepülések során

a kínai haditengerészet sikeresen indította a J–35 lopakodó vadászgépet, a KJ–600 korai előrejelző repülőt, valamint a J–15 vadászgép továbbfejlesztett változatát a hajóról

– áll a jelentésben.

A Fucsien átadását korábban legalább már két alkalommal elhalasztották, majd végül 2022 júniusában bocsátották vízre Sanghajban.

