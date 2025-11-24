ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 24. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Egyre több gondot okoznak a medvék Görögországban

Infostart / MTI

Az ország északnyugati részén élőknek egyre többször gyűlik meg a baja a medvékkel: a házak közé merészkednek, haszonállatokat ölnek, és több személyi sérülést is okoztak az elmúlt években.

Növekvő számú medvetámadásról érkeznek jelentések északnyugat-görögországi falvakból, októberben már több településen is a házak közelében tűntek fel a vadállatok, a barnamedvéken kívül farkasok is.

A jelenség többek között Levea és a közeli Valtonera falvakat érinti Görögország északnyugati részén. Leveában októberben több alkalommal is medvéket figyeltek meg:

egy gazda három juhát medve ölte meg, más gazdák csirkéket és malacokat veszítettek el, ezért egyre többen kénytelenek a jószágot a házak mellett tartani.

A hatóságok szerint az év során több sérüléssel járó eset is történt: egy gyermeket farkas mart meg, egy idős férfi is megsérült, amikor egy medve behatolt az udvarára, egy túrázót medve harapott meg, egy másik pedig egy szakadékba zuhant, miután szembetalálta magát egy medvével. A helyi vezetők szerint emiatt sokan már éjszaka sem szívesen mennek ki az utcára.

Szakértők szerint a Görögország legnagyobb ragadozóját jelentő barnamedvék száma a kilencvenes évek óta mintegy négyszeresére nőtt, ma körülbelül 870 példány él Észak-Görögország erdeiben. A farkasok az elmúlt években olyan térségekben is megjelentek, ahol korábban évtizedekig nem fordultak elő, többek között Athén külvárosai környékén és a Peloponnészoszon. A vaddisznók növekvő állománya szintén könnyíti a ragadozók táplálékszerzését.

A kutatók a településekhez közeli előfordulások okai között említik az állatok erdőtüzek miatti élőhelyvesztését, az időszakos táplálékhiányt és a zavaró tényezőket, például a szélturbinák vagy a terepjárók okozta zajterhelést.

A falvak csökkenő lélekszáma és a könnyen hozzáférhető élelem – hulladék vagy elhullott állatok – szintén vonzza a vadon élő állatokat.

A hatóságok szerint több bevált megelőző módszer létezik, például a területek megvilágítása, a hulladék megfelelő kezelése és a kóbor állatok etetésének mellőzése. Kivételes esetekben – mint a gyermekre támadó farkasnál – az állat elfogását és eltávolítását is elrendelik.

