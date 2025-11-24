ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Donald Trump Kínába utazik

Infostart / MTI

Az orosz-ukrán háborúról és kétoldalú kérdésekről is egyeztetett az amerikai és a kínai elnök hétfőn telefonon - ezt Donald Trump jelentette be a megbeszélést követően.

Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében "nagyon jónak" értékelte a megbeszélést, és "rendkívül erősnek" az amerikai-kínai kapcsolatokat.

A bejegyzés szerint az Oroszországot és Ukrajnát érintő témák mellett, a kábítószer-alapanyagként is használható, Kínából származó fentanilról, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelemről volt szó a megbeszélésen.

Trump egyben bejelentette, hogy a kínai meghívást elfogadva

jövő áprilisban Pekingbe látogat,

majd később a jövő évben viszontlátogatásra várja Washingtonba Hszi Csin-Ping kínai elnököt.

Trump és Hszi október végén Dél-Koreában folytatott személyes megbeszélést, első alkalommal a második Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta, amikor számos, a kétoldalú viszonyt terhelő kérdést, többi között kereskedelmi vitákat is sikerült rendezni. A konkrét megállapodások között szerepelt, hogy Kína nagyobb mennyiségű amerikai mezőgazdasági terméket, elsősorban szójababot vásárol amerikai termelőktől.

Donald Trump hétfőn egy másik Truth Social-bejegyzésében az orosz-ukrán békefolyamattal kapcsolatban óvatosságra intett, de annak a reményének adott hangot, hogy közel a megoldás. "Valóban lehetséges az a nagy előrelépés a béketárgyalásokon Oroszország és Ukrajna között? Ne higgyék el, amíg nem látják, de lehet hogy valami jó dolog történik" - fogalmazott, utalva a Genfben vasárnap tartott amerikai-ukrán egyeztetésre.

